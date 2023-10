Il film “My name is Joe” su Rai 5: ecco la trama

Per il ciclo “Bread and Brexit” in prima serata su Rai 5 il film “My name is Joe” con Peter Mullan, Louise Goodall, Gary Lewis, David McKay: la trama

Per il Ciclo “Bread and Brexit”, va in onda, martedì 3 ottobre alle 21.15 su Rai 5, il film di Ken Loach “My name is Joe”, vincitore di 3 British Indipendent Film Adwards e del premio per la miglior interpretazione maschile a Cannes (Peter Mullan). Nel cast Peter Mullan, Louise Goodall, Gary Lewis, David McKay, Lorraine McIntosh, Marie Kennedy.

Glasgow, fine degli anni ’90. Nei sobborghi proletari vive Joe, ex alcolista e disoccupato. Vive grazie al sussidio e con qualche lavoro saltuario in nero.

Allena una piccola e problematica squadra di quartiere con ragazzi drogati ed emarginati sociali, fra cui Liam, amico di Joe. Joe si rivede molto in Liam e cerca di aiutare il ragazzo che è sposato con una tossicodipendente. Joe, proprio per dare una mano al ragazzo, prende contatto con Sara, un’assistente sociale. La ragazza rimane colpita dall’altruismo di Joe e alla fine si innamora di lui. Ma tra Joe, Liam e Sara ci saranno moltissimi problemi da risolvere.