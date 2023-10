Ferrari si schianta contro un camper in Sardegna: Salvini pubblica il video shock

Salvini pubblica il video dell’incidente stradale avvenuto in Sardegna: i due occupanti della Ferrari che stava effettuando il sorpasso a un camper sono morti carbonizzati

Continua a far discutere il grave incidente stradale che si è verificato ieri in Sardegna sulla statale 195, a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis. Nell’incidente, avvenuto mentre era in corso un raduno di auto sportive (partite ieri mattina da Teulada), sono rimasti coinvolte una Ferrari, un camper e una Lamborghini. I due occupanti della Ferrari, una coppia di svizzeri, sono morti carbonizzati: l’auto, dopo l’impatto con il camper, è finita fuori strada e ha preso fuoco. Si chiamavano Markus Krautli, 67 anni, e Melissa Krautli, 63 anni. Gli occupanti della Lamborghini (che procedeva dietro la Ferrari ed è finita anch’essa fuori strada) e i turisti sul camper sono rimasti illesi.

LE IMMAGINI DEL VIDEO

Il video circola sui social ed è impressionante. Stando alle immagini, l’incidente sembra essere avvenuto perchè la Ferrari ha tentato il sorpasso del camper mentre già un’altra macchina di lusso lo stava effettuando. La Ferrari è stata quindi stretta ed è andata a impattare il camper, cominciando a ribaltarsi per poi finire fuori strada. Gli inquirenti stanno lavorando all’esatta ricostruzione della dinamica.

SALVINI E LA LINEA DURA

Il ministro delleInfrastrutture Matteo Salvini condivide il video sul suo profilo Instagram anche Matteo Salvini, che approfitta dell’occasione per ricordare l’obiettivo del governo per una maggiore sicurezza stradale. E ha parole dure per il pilota della Ferrari che ha provocato l’incidente: “Chi si comporta così non deve più toccare una patente e un’auto per 30 anni”.

“AUTO SULLE STRADE COME IN PISTA, STOP ALLA PATENTE 30 ANNI”

“Come si può morire così? Una preghiera e una amara riflessione- scrive salvini-. Un dramma che serve da monito a certi soggetti che si sentono piloti di Formula 1 e prendono le strade italiane per il circuito di Monza, rischiando di morire e uccidere. Chi si comporta così non deve più toccare una patente (e un’auto) per i prossimi trent’anni. La penso così, e lavoro per arrivare a questo obiettivo”.

IL RADUNO DI AUTO DI LUSSO

Il raduno a cui partecipavano le auto di lusso è la “Sardinia Supercar Experience“: le auto si stavano dirigendo a Masua, dove era prevista una tappa per il pranzo. Poi la destinazione finale della giornata era la località di Mores.