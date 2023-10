Cosmetici: ecco la nuova Vitamin Enriched Skin Tint

La novità Vitamin Enriched Skin Tint SPF 15 è la soluzione perfetta per nutrire, rimpolpare, uniformare e proteggere la pelle in un unico gesto

L’idratazione multi-vitaminica incontra un makeup naturale nel nuovo must-have della linea Vitamin Enriched. Una crema idratante colorata, dalla formula multi-tasking, infusa di ingredienti che si prendono cura della pelle e donano un look naturale grazie a una coprenza leggera. Vitamin Enriched Skin Tint è disponibile in 18 shade che si adattano a qualsaisi incarnato. Color-true con una tenuta fino a 12 ore per una base luminosa, che esalta la bellezza naturale. In più, grazie al fattore di protezione SPF 15 aiuta a prevenire i danni provocati dai raggi UVA e UVB.

La nuova Vitamin Enriched Skin Tint SPF 15 è caratterizzata da una formula ricca, pensata per prendersi cura della pelle:

✓Vitamine B, C, E per nutrire

✓Pro-Vitamina D e Fiori di Cactus che aiutano a rinforzare la barriera naturale della pelle mantenendo l’idratazione

✓Vitamin E Complex che aiuta la pelle a difendersi dalle aggressioni ambientali

✓Acido Ialuronico per donare una idratazione immediata

✓Burro di Karitè per le sue proprietà emollienti

Fino a 18 colorazioni

La nostra nuova Vitamin Enriched Skin Tint è formulata con la tecnologia Pigment-Flex, con speciali pigmenti che aiutano le shade a fondersi perfettamente con la pelle adattandosi a un’ampia varietà di incarnati. Una maggiore flessibilità, senza compromessi.

Fair 1 Fair 2 Fair 3

Light 1 Light 2 Light 3

Medium 1 Medium 2 Medium 3

Golden 1 Golden 2 Golden 3

Deep 1 Deep 2 Deep 3

Rich 1 Rich 2 Rich 3

Disponibilità: presso i punti vendita selezionati e su www.bobbibrown.it Per maggiori informazioni contattare gdemori@it.estee.com/lbrugin@it.estee.com @BobbiBrown #BobbiBrown #BobbiBrownItalia

“Vitamin Enriched Skin Tint is my new go-to for a natural-looking finish. And I always start with Vitamin Enriched Face Base to create the perfect canvas.” –Marc Reagan, Global Artistry Executive Director

Inserire nella propria beauty routine la linea Vitamin Enriched di Bobbi Brown è ideale per ottenere una pelle radiosa e nutrita, giorno dopo giorno. Le formule multi-tasking preparano, perfezionano e donano alla pelle una nuova bellezza.

✓VITAMIN ENRICHED EYE BASE: Risveglia lo sguardo, idrata il contorno occhi e prepara all’applicazione del correttore

✓VITAMIN ENRICHED FACE BASE: Nutre, rimpolpa, e prepara la pelle all’applicazione del makeup

✓NUOVA VITAMIN ENRICHED SKIN TINT SPF 15: Idrata fino a 12 ore e dona alla pelle una copertura leggera e dal finish naturale