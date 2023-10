Salute mentale e psicologia, cosa succede nella mente di un giocatore?

Dipendenze, Bias cognitivi, emozioni, stati d’animo. Sono tante le correlazioni del gambling, un’attività sempre più diffusa che adesso viene indagata anche dal punto di vista psicologico. Per capire cosa c’è dietro l’attività di gioco e come renderlo sempre più sicuro.

Se c’è una parola che descrive bene cosa rappresenta il gioco per l’essere umano possiamo sceglierne a colpo sicuro una: “fascino”. Un richiamo interiore, un’attrazione fatale, una forma di seduzione. Il fascino della vittoria, il brivido del rischio, la tensione prima di conoscere il risultato.

Tutto questo può essere analizzato dal punto di vista psicologico, come dimostra l’ebook “Betting on the Mind” pubblicato questo mese da Giochi di Slots. Una ricerca accurata e precisa nei meandri dell’inconscio del giocatore.

Rischio, vittoria, sconfitta. Tra psicologia e neuropsichiatria

Il libro parte proprio dall’analisi di alcuni stati d’animo fondamentali correlati al gambling: l’eccitazione del rischio, la paura di perdere, il brivido della vittoria. Proprio quest’ultimo aspetto viene analizzato sotto diversi punti chiave, come l’effetto della dopamina, rappresentata come la spiegazione biochimica dell’impulso a scommettere oppure i fattori psicologici della validazione e della soddisfazione fino ad arrivare ad una prospettiva sociale, con l’aspetto comunitario del feedback della vittoria, dello status, dell’apparenza. Stati d’animo e meccanismi che però possono portare all’insorgere di dipendenze o di comportamenti nocivi, aspetti che vengono affrontati con perizia nella parte finale dell’ebook.

Saper chiedere aiuto

Merito dell’ebook è anche quello di mettere in evidenza uno scenario negativo, quello in cui l’emozione della scommessa mette in ombra qualsiasi altro interesse vitale. Per questo, si legge, identificare il problema del gioco d’azzardo è il primo passo verso la ricerca di aiuto. Uno dei modi più funzionali per analizzare e risolvere la dipendenza da gambling è la terapia comportamentale. I passaggi fondamentali sono quelli di individuare le situazioni o le sensazioni che innescano il desiderio di giocare, sfidare i miti sull’azzardo e infine dotare di capacità di risoluzione di quel problema, come la gestione finanziaria e il rifiuto delle tentazioni.

Parlare di gambling in maniera diversa

Un vero e proprio approfondimento su tutto quello che è il gioco d’azzardo, sia per quanto riguarda le dinamiche psicologiche, mediche, sanitarie che per tutti gli aspetti connessi alla società e all’economia, alla morale e all’etica. Il tutto svolto con un grande obiettivo: parlare del gambling in maniera autentica, reale, senza tabù o preconcetti, ma con l’obiettivo di informare e fornire importanti spunti di riflessione. Per rendere il gambling un ambiente sempre più responsabile e sempre più sicuro.