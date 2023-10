OOCL Felixstowe è la nuova portacontainer del gruppo

La seconda nave portacontainer da 24.188 TEU (DE125) costruita per OOCL da Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. (DACKS) è stata varata con successo, secondo un comunicato stampa di COSCO. Alla cerimonia di varo hanno partecipato leader di varie organizzazioni, tra cui la China Shipowners Mutual Assurance Association, OOCL, Hainan Harbor & Shipping, American Bureau of Shipping (ABS) e COSCO SHIPPING Heavy Industry, nonché partner e clienti di OOCL.

Durante la cerimonia, la signora He Lijun ha battezzato ufficialmente la nave DE125 come “OOCL Felixstowe”. La nave è una delle dodici navi portacontainer ultra-large da 24.188 TEU costruite da COSCO SHIPPING Heavy Industry per OOCL. È considerata un’aggiunta molto significativa alla flotta di OOCL, che migliora la sua struttura generale e consente di fornire servizi migliorati ai clienti in tutto il mondo.

I successivi vari e la consegna di queste navi contribuiranno anche alla missione aziendale di COSCO SHIPPING di connettere e servire il mondo intero. In quanto nave portacontainer più grande del mondo e progetto significativo di progresso scientifico e tecnologico a Dalian, OOCL Felixstowe incorpora il design più ecologico e le ultime tecnologie e strumenti intelligenti. OOCL Felixstowe è la quarta nave su dodici navi portacontainer green consegnate a OOCL.

Opererà sulla rotta Asia-Europa LL3 insieme ad altre tre navi gemelle. La rotta include i seguenti porti di scalo: Shanghai/Xiamen/Nansha/Hong Kong/Yantian/Cai Mep/Singapore/Piraeus/Hamburgo/Rotterdam/Zeebrugge.