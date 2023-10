Nelle librerie “Gioia di nonna” di Corrinne Averiss

Edito da 24 ORE Cultura Kids, è in libreria “Gioia di nonna”, scritto da Corrinne Averiss e illustrato da Isabelle Follath

Edito da 24 ORE Cultura Kids, dal 29 settembre è in libreria “Gioia di nonna”, scritto da Corrinne Averiss e illustrato da Isabelle Follath, un racconto delicato e poetico del legame speciale tra una nonna e la sua nipotina, dedicato ai giovani lettori dai 5 agli 8 anni, che esce in occasione della Festa dei nonni (2 ottobre).

Tra le pagine del libro scopriamo la storia di Fern, una bambina molto affezionata a sua nonna. La piccola ama molto andarla a trovare per assaggiare i dolcetti che le prepara e coccolare il suo gatto Palla di neve. Improvvisamente però la nonna sembra diversa e, quando la mamma di Fern osserva che la gioia sembra essere sparita dalla sua vita, Fern decide di andare a cercarla per riportarla alla nonna.

Con il suo “kit di cattura” la piccola va al parco, dove la gioia si trova facilmente e l’allegria si nasconde anche nei posti più insoliti. Tuttavia Fern si rende presto conto che la gioia non si può rinchiudere in un sacchetto o in un barattolo. Sconsolata, va a trovare la nonna domandandosi come riuscirà ad aiutarla e qui, con sua grande sorpresa, scoprirà che per regalare gioia non c’è bisogno di catturarla con un retino!

Emotivo, divertente ed edificante, questo magnifico libro illustrato ci ricorda dell’importanza che hanno le relazioni empatiche e affettuose dei più piccoli con i loro nonni.

CORRINNE AVERISS – è l’autrice di My Pet Star, vincitore del Sainsbury’s Children’s Book of the Year e dello Stockport Children’s Book Awards. Il suo primo libro, A Dot in the Snow (Un puntino nella neve), illustrato da Fiona Woodcock, è stato selezionato per il premio CILIP Greenaway ed è stato presentato tra i libri dell’anno del Sunday Times.

ISABELLE FOLLATH – vive a Zurigo, in Svizzera. Da oltre 15 anni lavora come illustratrice freelance per agenzie pubblicitarie, riviste ed editori. Gioia di nonna è il suo primo libro illustrato per bambini.

Titolo: Gioia di nonna

Autore: Corrinne Averiss

Illustrazioni: Isabelle Follath

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: Brossura 23,5 x 29 cm

Pagine: 32 pagine

Prezzo: € 14,90

Codice ISBN: 9788866486992