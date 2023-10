Nel Quadrilatero milanese al via “La Vendemmia di MonteNapoleone”

Torna “La Vendemmia di MonteNapoleone”: dal 2 all’8 ottobre ritorna nel Quadrilatero l’appuntamento autunnale all’insegna dei uno dei connubi più famosi: moda e vino

Dal 2 all’8 ottobre andrà in scena “La Vendemmia di MonteNapoleone”, iniziativa che inaugura la stagione autunnale meneghina, ideata e promossa da MonteNapoleone District che coniuga le migliori cantine italiane e internazionali e i più prestigiosi global luxury brand.

Il Quadrilatero della moda milanese sarà quindi vivo ed effervescente per l’intera settimana grazie a una serie di appuntamenti ed esclusive avventure enologiche e sensoriali in un’atmosfera speciale e gioiosa arricchita da decorazioni aeree con tralci di vite intrecciati lungo le prestigiose vie. Giunta alla 14° edizione, “La Vendemmia di MonteNapoleone” è realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e con il patrocinio di Confcommercio Milano. La manifestazione è inoltre sostenuta da Audi in qualità di main sponsor, Adecco divisione Fashion & Design e Valverde, l’acqua ufficiale de La Vendemmia.

Nell’ambito della storica collaborazione tra MonteNapoleone District e Audi, quest’anno la casa automobilistica dei quattro anelli torna a presidiare uno degli eventi più importanti del Distretto con la mostra fotografica open air “Vanishing places” di Sebastian Copeland, pluripremiato fotografo e tra i maggiori esploratori polari contemporanei.

Lungo via MonteNapoleone, 20 scatti celebreranno la forza e la magnificenza dell’ambiente polare, sottolineandone la fragilità e la precarietà per richiamare l’attenzione al ruolo fondamentale che l’uomo deve svolgere nella salvaguardia dell’ecosistema. Obiettivo che trova perfetta corrispondenza nella visione di progresso del Brand contraddistinto da un approccio olistico e multidisciplinare in grado di ripensare l’intero processo produttivo delle vetture, qui rappresentate da Audi SQ8 e-tron, l’evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli che anticipa ad oggi il futuro della mobilità.

L’obiettivo di MonteNapoleone District di ideare e realizzare eventi speciali per accogliere ed incrementare la clientela si accompagna, come da tradizione, all’impegno benefico con uno degli appuntamenti più attesi della settimana: l’Asta “ITALIAN MASTERS” battuta da Christie’s il cui ricavato viene interamente devoluto a Fondazione Dynamo Camp in programma martedì 3 ottobre presso l’Hotel Principe di Savoia. Il Direttore di Christie’s Italia batterà 29 lotti di alcuni tra i vini italiani più rinomati al mondo appartenenti al Comitato Grandi Cru d’Italia, un lotto di pregiato Tartufo bianco d’Alba e un lotto di caviale Calvisius Tradition Royal. I proventi dell’Asta andranno a sostegno della Sessione di Natale – dal 28 dicembre al 2 gennaio – dedicata, in modo gratuito, come tutti i programmi Dynamo Camp, a famiglie con bambini o ragazzi affetti da gravi patologie neurologiche e sindromi rare.

Oltre alla solidarietà, la manifestazione offre opportunità uniche: per tutta la settimana anche quest’anno oltre 27 rinomati ristoranti situati nel cuore di Milano si sono uniti al MonteNapoleone District, realizzando menu speciali “La Vendemmia”, al costo di 35 Euro per il pranzo e 70 Euro per la cena, con una selezione di piatti di alta gastronomia e ricette firmate dai più prestigiosi chef della città abbinati ad accurate selezioni di vini.

Nella serata di giovedì 5 ottobre, le boutique del distretto accoglieranno, su invito, i loro ospiti con degustazioni di etichette prestigiose, mentre al Museo Bagatti Valsecchi è previsto un appuntamento sulla terrazza neorinascimentale con la degustazione di Altemasi Trentodoc. Inoltre, venerdì 6 ottobre si terrà il consueto wine tasting “Solo per veri intenditori”, che includerà i migliori vini selezionati dai Soci del Comitato Grandi Cru d’Italia nell’incantevole cornice di Palazzo Serbelloni.

Per tutta la settimana Valverde, l’acqua ufficiale de La Vendemmia, sarà presente all’interno delle boutique aderenti all’iniziativa con una bottiglia brandizzata appositamente per questo evento.

Per l’occasione, oltre ai consueti totem trifacciali per raccontare l’iniziativa, debutterà in via MonteNapoleone un nuovo totem segnaletico realizzato dall’Associazione con la mappa delle boutique al fine di facilitarne la localizzazione e dare maggiore visibilità alle vie limitrofe.

Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District, ha commentato: “La Vendemmia di MonteNapoleone” rappresenta la perfetta sintesi del connubio tra il meglio del lusso, il lifestyle italiano e l’eccellenza enologica. Questo evento è ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti del bello e i cultori del vino, ogni anno sempre più coinvolgente grazie all’adesione e allo spirito di collaborazione di eccellenze, dalle migliori boutique al mondo, alle cantine di pregio, fino agli hotel 5 stelle lusso e un ampliato network di ristoranti, che renderanno sempre più capillari e inclusivi l’experience e lo spirito della manifestazione”.