Invasione di cimici del letto: in Francia scatta l’allarme

In Francia si è registrata negli ultimi tempi un’invasione di cimici del letto, tanto che ora Parigi ha chiesto al governo un intervento strutturale

La Francia è invasa dalle cimici dei letti. Riapparse a partire dagli anni ’90, hanno infestato più di una famiglia su dieci, indipendentemente dal livello di reddito. Sono piccoli insetti delle dimensioni di un seme di mela che si nutrono di notte principalmente di sangue umano, molto spesso si nascondono nei materassi e nelle molle e vengono trasportati in vestiti e bagagli. Secondo un recente rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria (ANSES) sono costate alle famiglie francesi 230 milioni di euro all’anno tra il 2017 e il 2022.

Nelle ultime settimane, gli utenti di diversi luoghi pubblici della regione parigina, come la sala d’attesa dell’aeroporto di Roissy, hanno denunciato la presenza di questi insetti. Nei giorni scorsi il municipio di Parigi ha chiesto al governo un piano contro le cimici dei letti, avendo constatato una “significativa recrudescenza” di “punaises” anche nei mezzi di trasporto, treni e metrò: “Sono un problema di salute pubblica e dovrebbero essere segnalate come tali. Lo Stato deve riunire urgentemente tutte le parti interessate per attuare un piano d’azione adeguato a questa piaga, mentre tutta la Francia si prepara ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024″, afferma Emmanuel Grégoire (PS), primo vicesindaco.

Intanto l’affaire delle cimici dei letti è diventato un caso mediatico che ha scatenato in Francia un dibattito sociale e politico. Il conduttore Pascal Praud – riporta il giornale Le Figarò – ha sollevato un possibile legame tra la proliferazione delle cimici e l’immigrazione nel suo programma ‘L’heure des pros’, attirando le critiche di diversi deputati e del ministro responsabile della lotta contro la discriminazione. Il presentatore, che ha ricevuto Nicolas Roux de Bézieux, fondatore e direttore di una piattaforma specializzata nella disinfestazione, ha chiesto sul set di CNews : “C’è molta immigrazione in questo momento. A portarli sono persone che non hanno le stesse condizioni igieniche di chi è sul suolo francese, perché sono per strada, perché magari non hanno accesso a tutti i servizi come gli altri? È legato a questo?”. “Assolutamente no”, ha ribattuto categoricamente il direttore d’azienda, prima che Pascal Praud, avvertito di una polemica emergente sui social network, giustificasse la sua domanda alla fine del programma.

Come racconta la Dire (www.dire.it) non si sono fatte attendere le reazioni dei deputati di Renaissance e LFI, che lo hanno accusato di razzismo rancido. Mentre Bérangère Couillard, ministro responsabile della lotta contro la discriminazione, da parte sua ha chiesto alla Delegazione interministeriale per la lotta contro il razzismo, l’antisemitismo e l’odio anti-LGBT (Dilcrah) di contattare Arcom (la nuova Autorità francese di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale). “Non accetterò mai discorsi di odio nei media come altrove. Non dobbiamo lasciarci sfuggire nulla”, ha dichiarato a X.