In Tv torna Master Pizza Champion: ecco i concorrenti e la giuria

Nuovamente al via la sfida tra i migliori pizzaioli: da lunedì 2 ottobre in onda l’8/a stagione di Master Pizza Champion, l’attesissimo talent sulla pizza

Master Pizza Champion ripartirà da lunedì 2 ottobre con la sua 8^ stagione: tutti incollati quindi alla televisione oppure direttamente ai dispositivi elettronici per seguire il talent show sulla pizza che incoronerà il miglior pizzaiolo professionista.

Un vero e proprio viaggio nel Bel Paese per assaporare e scoprire prodotti tipici di regioni diverse, topping studiati a regola d’arte ed una varietà di impasti. Come da tradizione, anche in questa nuova edizione non mancheranno le novità e le sorprese.

Un’ambientazione sempre più moderna ma anche decisamente pop sarà l’elemento caratterizzante di questo nuovo studio televisivo che accoglierà i concorrenti da tutta Italia, i giudici e il pubblico da casa.

Il programma viene registrato in un’area dedicata di circa 500 mq tra set televisivo e laboratori di preparazione, dove i concorrenti hanno a disposizione le aule didattiche completamente attrezzate di Accademia Pizzaioli, partner tecnico del talent televisivo e scuola di riferimento in Italia per la preparazione professionale dei pizzaioli.

Non mancheranno poi le attrezzature, fondamentali così come le materie prime, per permettere ai concorrenti di dare vita a farciture e pizze scenografiche: lo studio diventerà per cui una vera e propria pizzeria dove, puntata dopo puntata, si consumeranno le sfide sempre più ardue nella lotta per la vittoria finale.

I CONCORRENTI

NICODEMO ARNONI

Pizzeria Soleado – Cirò Marina (KR) – Calabria

CORRADO BOMBACI

Pizzeria Villa Zuccaro – Taormina (ME) – Sicilia

GIUSEPPE CRIMINISI

Pizzeria Dabbe – Pisa (PI) – Toscana

DAVIDE D’ALBENZIO

Osteria Contemporanea Foconè – San Giovanni al Teatino (CH) – Abruzzo

MARCO D’ARRIGO

Pizzeria Al Vicolo Pizza&Vino – Catania (CT) – Sicilia

LUCIANO DADO

Pizzeria Vizi Da Re – Mazara del Vallo (TP) – Sicilia

LEANDRO LENOCI

Pizzeria Antichi Sapori – Prato (PO) – Toscana

LELIO ROBERT GOMES DA MATA CURSIO

Pizzeria Roovido – Cesena (FC) – Emilia Romagna

PAOLO MONACO

Pizzeria Peppino – Millstatt Am See – Austria

LAURENTIU OPREA

Pizzeria Filippi dal 1936 – Pramaggiore (VE) – Veneto

GIOVANNI RECCHIA

Pizzeria Mr. Berry’s – Teramo – (TE) – Abruzzo

NICOLA SARDELLA

Pizzeria Top Joes Narberth – Narberth – Galles

MATTEO VARI

Pizzeria Sottufficiali Marina Militare – Roma (RM) – Lazio

ZAFFIRO ZANOTTI

Pizzeria La Lucciola – Zone (BS) – Lombardia

I GIUDICI

Squadra che vince non si cambia: il compito più duro spetterà come sempre alla giuria composta da Luciano Passeri e Tiziano Casillo che si troveranno anche in questa nuova edizione nei panni di giudici e tra una battuta simpatica e un ferreo giudizio, dimostreranno ancora una volta che a Master Pizza Champion non si scherza.

Lo storico trio non può che completarsi con la chef e imprenditrice Imma Gargiulo, che da sempre appassiona il pubblico con la sua simpatia, la profonda conoscenza delle tecniche di cucina e la capacità di capire i concorrenti.

L’appuntamento con le migliori pizze d’Italia sarà ogni lunedì dal 2 ottobre alle ore 20.15 su SKY 913, canale Italia 121 e oltre che in streaming su YouTube e Facebook.