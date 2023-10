Il patrimonio culturale a “Italia. Viaggio nella bellezza” su Rai Storia

“Un’eredità controversa. Patrimonio culturale e colonialismo” in prima visione lunedì 2 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”

Inferiori e da civilizzare. Per lungo tempo la propaganda, già in epoca post-unitaria, ha descritto così le popolazioni da colonizzare. Il delicato tema della decolonizzazione del patrimonio culturale italiano è al centro di “Un’eredità controversa. Patrimonio culturale e colonialismo” in prima visione lunedì 2 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”. Un patrimonio difficile, perché ci riporta alla memoria il nostro passato coloniale. Gli allestimenti dei musei sono stati per lungo tempo il riflesso della narrazione propagandistica e le collezioni coloniali sono ancora oggi fortemente connotate da questa funzione che per decenni hanno svolto.

Come liberarle da questo pesante carico? Quali allestimenti adottare per dare loro nuovi significati, condivisi e in linea con la contemporaneità? Ed infine, come rispondere alle richieste di restituzione relative agli oggetti appartenenti a queste collezioni? Queste sono alcune delle domande a cui cercheremo di dare una risposta, grazie al contributo di curatori museali e storici.