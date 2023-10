Il film “Black and Blue – La legge dei più forti” su Rai 4: la trama

“Black and Blue – La legge dei più forti”, action/thriller ambientato a New Orleans, in prima serata su Rai 4: la trama del film

La giovane poliziotta di colore Alicia, trasferita alla narcotici di New Orleans da appena un anno, assiste attraverso la sua videocamera all’omicidio di uno spacciatore per mano di altri poliziotti. Braccata dagli assassini, che vogliono recuperare il filmato incriminante, e da alcuni malviventi collegati al caso, Alicia fa squadra con un altro poliziotto per smascherare una rete di poliziotti corrotti del suo distretto.

È il film “Black and Blue – La legge dei più forti” in onda lunedì 2 ottobre alle 21.20 su Rai 4. L’avvincente action/thriller descrive una New Orleans tetra e spettrale e si affida a un cast di primissimo livello composto da Naomie Harris (la saga di “007”, la saga di “Pirati dei Caraibi”), Tyrese Gibson (la saga di “Fast & Furious”) e Frank Grillo. La regia è dello specialista in alta tensione Dean Taylor, già artefice dei thriller “Traffik – In trappola” e “L’intruso”.