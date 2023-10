Fedez operato per una nuova emorragia interna

Non migliorano le condizioni di salute di Federico Lucia in arte Fedez: il rapper, dopo l’intervento della settimana scorsa, è dovuto tornare in sala operatoria

Dopo un nuovo episodio di sanguinamento avvenuto ieri, Fedez è dovuto entrare nuovamente in sala operatoria per un intervento chirurgico. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui sarebbe stata necessaria una nuova trasfusione di sangue. Il cantante, da giovedì scorso, è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è entrato per un’emorragia interna provocata da due ulcere. Queste ulcere, ha spiegato nei giorni scorsi al Corriere della Sera Massimo Falconi, il chirurgo che lo ha operato per il tumore al pancreas nel marzo del 2022, sono state una complicanza rara di questo precedente intervento: si sarebbero infatti formate nel punto in cui sono avvenute le cuciture dell’operazione che gli ha tolto il tumore.

I SOCIAL DELLA COPPIA FERMI DA GIORNI

Esclusa quindi l’ipotesi delle dimissioni evocate durante il weekend, con i medici che avevano fatto sapere che le condizioni del 33enne erano in miglioramento. Non avevano però fatto cenno alla possibile uscita dall’ospedale del rapper, limitandosi a dire che lui lo avrebbe sperato. Ma la situazione, invece, si è di nuovo aggravata nelle ultime ore. Che la situazione fosse molto delicata lo provava il fatto che negli ultimi due giorni sia Fedez che Chiara Ferragni, sua moglie, non avevano postato nulla sui social, nemmeno una storia. Tutto è fermo a venerdì sera, quando lui ha spiegato in una storia cosa era accaduto e Chiara (rientrata a Milano da Parigi) ha pubblicata una storia senza parole, su fondo nero, con un piccolo cuoricino rosso al centro.

LA CONVULSA GIORNATA DI VENERDÌ

Sulle condizioni di salute di Fedez si è scatenato clamore nella giornata di venerdì, quando a metà pomeriggio si è diffusa la voce che Chiara Ferragni era ripartita in fretta e furia da Parigi per “un’emergenza”. Dopo ore di apprensione e interrogativi, in serata è stato Fedez a chiarire i fatti con una storia su Instagram. “Ringrazio i medici che mi hanno letteralmente salvato la vita“, aveva scritto il cantante. E poi aveva spiegato: “Sono attualmente ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno provocato un’emorragia interna“, raccontando ai suoi fan che erano state necessarie due trasfusioni di sangue, grazie alle quali “ora sto molto meglio”. Il cantante aveva poi ringraziato tutti i suoi fan per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti.

Se in tanti si sono preoccupati per la sua salute e ci sono state tante manifestazioni di solidarietà, sui social ci sono stati purtroppo anche tanti commenti spiacevoli e odiosi, di persone che quasi hanno ‘festeggiato’ la notizia del grave problema di salute di Fedez. Questo ha sollevato un’ondata di indignazione, con una ‘sollevazione’ di massa contro gli haters.

Nei giorni scorsi, mentre i fan si preoccupavano per le condizioni di salute di Fedez, è sorta anche la polemica relativamente all’invito che la giornalista Francesca Fagnani ha fatto al cantante per la partecipazione a Belve. Invito che sarebbe stato ‘spento’ dall’alto, con i vertici della Rai che hanno detto ‘no’ alla possibilità di concedere un palcoscenico a Fedez dopo i fatti di Sanremo (dove il rapper tra le altre cose strappò in diretta una foto del viceministro Galeazzo Bignami) e altre uscite ‘politiche’ non concordate che avevano sollevato molto clamore.