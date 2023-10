Fascite plantare e scompenso cardiaco a “Elisir” su Rai 3

A “Elisir” stamani su Rai 3 si parla di scompenso cardiaco. Altri temi: la fascite plantare, il mancinismo e l’importanza della prima colazione

Elisir, il programma di medicina di Rai 3, condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, nella puntata di lunedì 2 ottobre alle 10.30, si occuperà di come riconoscere e come curare lo scompenso cardiaco, una patologia che insorge quando il cuore non riesce a pompare il sangue in maniera efficace e con la giusta pressione.

A rispondere in studio sarà il professor Gino Gerosa, direttore Uoc di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedale – Università di Padova. Si parlerà poi di fascite plantare, una delle cause più comuni di dolore al piede: per guarire è sufficiente il riposo o serve una terapia? A spiegarlo sarà il professor Umberto Alfieri Montrasio, responsabile dell’Unità Specialistica Piede Caviglia all’IRCCS Galeazzi Milano.

Nello spazio dedicato allo stile di vita si parlerà dell’importanza di una buona prima colazione. A dare consigli su cosa portare in tavola la mattina, sarà la professoressa Maria Grazia Carbonelli, direttrice di Dietologia e Nutrizione Clinica presso l’Ospedale San Camillo – Forlanini di Roma.

Inoltre, si farà chiarezza sul mancinismo con l’aiuto del professor Fabio Frediani, direttore del reparto di Neurologia e del Centro Cefalee dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano.