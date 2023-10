Elodie debutta come modella sulle passerelle di Parigi

Elodie debutta come modella: la sfilata mozzafiato ai piedi della Tour Eiffel. La cantante è stata scelta come nuova ambasciatrice di L’Oréal Paris

Sguardo deciso e camminata sensuale. Ieri sera Elodie ha fatto il suo debutto come modella in occasione della Walk Your Worth, la sfilata di L’Oréal Paris che quest’anno ha voluto celebrare l’empowerment femminile, in occasione della Fashion Week parigina.

La cantante è stata scelta come nuova ambasciatrice del marchio.

Avvolta in un abito nero ‘vedo non vedo’, l’interprete di ‘A fari spenti’ è salita in passerella con una camminata decisa che nulla aveva da invidiare alle top model professioniste. All’evento, allestito al Parvis De La Tour Eiffel, hanno preso parte grandi nomi della moda e dello spettacolo come Kendall Jenner, Camila Cabello, Helen Mirren e la nostra Miriam Leone, volto noto del marchio.