De Vecchi porta nelle librerie “La magia del semplice” di Osho

Basato su alcuni racconti Sufi, questo testo di Osho suggerisce alcune semplici chiavi per entrare in sintonia con il mistero della vita

“Quando arriva il momento, l’albero fiorisce. Quando arriva il momento, è carico di frutti. Quando arriva il momento, i frutti sono maturi, pronti a cadere e a morire nella terra, per creare nuovi semi, nuovi alberi e il ciclo procede all’infinito.” Osho

Ora che lo Spirito del tempo ci spinge a interrogarci con estremo disincanto su cosa porta a un reale appagamento, diventa illuminante l’invito di Osho a tornare a se stessi, a mettere a fuoco i bisogni reali (cosa ben diversa dai desideri che infiammano la nostra esistenza), a fare buon uso del dono della vita. La prospettiva che Osho ha sull’uomo e su ciò che lo assilla è animata da uno stupore allibito: “Se il Reale è possibile ed è disponibile, perché continuare a sognare?” chiede al lettore questo Maestro di Realtà, suggerendo una semplice comprensione: “La speranza ha bisogno di spazio. Il desiderio ha bisogno di spazio. Osserva gli alberi: non sognano. Non ne hanno bisogno: sono già qui, nel presente, appagati, colmi di fiori. Per i bisogni reali il momento presente è più che sufficiente; l’oggi è sufficiente. L’essenza della vera religione è racchiusa in questo messaggio: abbandona i desideri e soddisfa i bisogni reali.”

Basato su alcuni racconti Sufi, questo testo suggerisce alcune semplici chiavi per entrare in sintonia con il mistero della vita, sviscerando i tanti aspetti fondamentali della natura umana e aprendo prospettive insolite sull’ignoto che dimora in noi e che, misteriosamente, continua a colmarci di semplice meraviglia.

Osho (1931-1990) è un Maestro di Realtà che ha dedicato la vita al risveglio della consapevolezza. Spirito libero per eccellenza, ha lasciato un’eredità di comprensioni fondamentali per uscire alla vita. I suoi metodi permettono infatti di mettere salde radici nell’esistenza: una vera e propria questione di sopravvivenza, nella nostra epoca. Per Bompiani ha pubblicato, tra gli altri, L’arte dell’equilibrio, Il libro dei segreti e gli altri quattro volumi che rendono accessibile alla mente contemporanea la millenaria scienza interiore della consapevolezza, Tantra, Dal sesso all’eros cosmico, Il potere della fragilità, Amore e libertà, Nati per vivere.