In Sardegna, all’interno di MAR – Miniera ARgentiera nasce il Fronte Mare, un nuovo spazio pubblico riqualificato e destinato alla socialità, al gioco e alla cultura

Prosegue la riqualificazione dell’antico borgo minerario dell’Argentiera: dopo l’inaugurazione della “SCALA” nel 2022, MAR – Miniera ARgentiera si arricchisce del “ F RONTE M ARE”, un nuovo spazio destinato alla socialità, al gioco e agli eventi culturali e sportivi che occupa un’area di oltre 500 metri quadrati riqualificata e restituita alla comunità grazie a un intervento di rigenerazione urbana partecipata promosso da LandWorks insieme al Comune di Sassari e numerosi partner pubblici e privati, con il coinvolgimento di professionisti, creativi, studenti e bambini.

Il F RONTE M ARE è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione LandWorks e gli artisti internazionali Tellas e 2bleene, con il sostegno del Comune di Sassari, la Fondazione Sardegna Film Commission, l’Istituto di Istruzione Superiore “G. M. Devilla” di Sassari, l’Associazione Erasmuss – ESN Sassari e il supporto del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, il DADU – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – UniSS, l’Accademia delle belle Arti Mario Sironi, l’Istituto comprensivo “Latte Dolce Agro” di Sassari, Sardegna Teatro e Lo Stato dei Luoghi, il contributo di Fondazione di Sardegna e Fondazione Patria della Bellezza, il supporto di Univer by PPG, GCR ponteggi, Banca Etica, Tecnoalt e Dinamo Sassari e la partecipazione attiva della comunità locale e di numerosi altri partner.

L’intervento è tra i vincitori della quarta edizione del Premio Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che mira a promuovere processi di rigenerazione dei territori periferici attraverso la realizzazione di microprogetti innovativi e di qualità, in ambito culturale e creativo, orientati alla trasformazione e al riutilizzo di spazi interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi e zone di verde non curate.

La riqualificazione di un’area in degrado

Vera e propria piazza affacciata sul mare, il F RONTE M ARE rappresenta un nuovo tassello del progetto di valorizzazione e rivitalizzazione dell’ex borgo minerario dell’Argentiera iniziato nel 2019 con l’apertura del museo e centro culturale ibrido a cielo aperto MAR – Miniera ARgentiera, nato su iniziativa di LandWorks dalla volontà di lavorare con il patrimonio storico materiale e immateriale e prendersi cura degli spazi dismessi o in abbandono della borgata, riconvertendoli in un hub di sperimentazione e produzione culturale al servizio della comunità e del territorio.

Dopo l’inaugurazione della SCALA nel 2022 – un cineteatro all’aperto in legno, animato per tutta l’estate con spettacoli culturali e ricreativi – l’intervento di riqualificazione del F RONTE M ARE mira a recuperare un nuovo spazio residuale e in degrado situato nel cuore e motore pulsante del borgo sulla via Carbonia, che dalla piazza centrale Camillo Marchese porta al mare, e si affaccia sui ruderi dei magazzini e del vecchio cinema, un tempo al servizio della miniera. Collocata sul vertice estremo di questo asse, l’area del F RONTE M ARE è uno spazio di connessione tra la borgata e il mare che permette di ripensare la relazione tra il mondo marino e quello terrestre attivando nuovi immaginari e visioni. Un luogo scenico d’eccezione, con una quinta naturale sull’orizzonte e sul mare, emblematico e di fondamentale importanza storica già in epoca mineraria.

Con l’obiettivo di restituire alla comunità e ai visitatori un’area oggi in stato di abbandono, grazie a un’azione partecipata si è scelto di trasformare il F RONTE M ARE in un luogo aperto e inclusivo, dedicato alla cultura e al gioco, alla relazione e condivisione, socialità e confronto, che potrà mutare in continuazione ospitando eventi culturali, sportivi e ricreativi.

Il Fronte Mare: tra arredo urbano e opera d’arte pubblica

Il F RONTE M ARE si configura come una ‘banchina culturale’ animata da una serie di elementi d’arredo urbano mobili e componibili, strutture in legno pensate per essere fruite e abitate dal pubblico in forma di sedute oppure dagli artisti come palcoscenico. Gli arredi sono stati realizzati durante i “cantieri”, workshop di costruzione partecipata di cinque settimane – dal 26 luglio al 27 agosto 2023 – a cui hanno preso parte oltre 100 volontari coordinati da LandWorks. L’intervento ha visto il coinvolgimento attivo della cittadinanza e di numerosi studenti, creativi e giovani professionisti provenienti da tutto il mondo, invitati tramite call a progettare e realizzare le strutture, poi dipinte dai bambini.

Completa questa arena naturale un’opera d’arte pubblica progettata e realizzata con gli artisti Tellas (Fabio Schirru) e 2bleene (Natalia Nicole Rodriguez) già coinvolti nel 2022 per la riqualificazione della SCALA. Come una quinta teatrale dipinta a pavimento e a parete nelle tonalità del blu e dell’ocra, l’intervento artistico unisce idealmente mare, terra e cielo e incornicia e delimita lo spazio dedicato alle attività culturali e sportive. L’opera da una parte enfatizza le geometrie degli ex magazzini, un tempo destinati allo stoccaggio dei materiali della miniera, dall’altra traccia le linee e i confini dei campi da basket, pallavolo e pickleball, riportando al centro il gioco come principio di comunità e socialità.

Il progetto mette a sistema il costruito, preservandone le caratteristiche architettoniche di rilievo, e il paesaggio marino, trovando un equilibrio compositivo, cromatico e materico. La contiguità dell’intervento tra la facciata e il piazzale antistante migliora un’area di transizione in degrado – oggi un parcheggio non regolamentato – rendendola fruibile e funzionale, trasformandola da spazio a luogo dotato di un nuovo senso di identità e appartenenza.

Uno spazio per il gioco, la socialità e la cultura

Grazie al suo carattere flessibile, polifunzionale e temporaneo, il F RONTE M ARE diventa il luogo ideale per ospitare diverse iniziative culturali e ricreative, come spettacoli teatrali e musicali, rassegne cinematografiche ed eventi sportivi: uno spazio aperto, inclusivo e accessibile dedicato all’intrattenimento e al gioco, a cui fa da sfondo la bellezza del paesaggio marittimo dell’Argentiera.

Aggiungendosi ai precedenti interventi di riqualificazione che hanno interessato altri spazi dell’ex borgo minerario dell’Argentiera, il F RONTE M ARE conferma l’impegno di LandWorks nella promozione e valorizzazione della memoria storica del luogo attraverso la creazione di spazi dal forte valore sociale e l’attivazione di nuove modalità di fruizione culturale che mettono in dialogo tradizione e innovazione, identità e sperimentazione. Un’operazione di attenzione e cura verso il territorio che trasforma un’area marginale, abbandonata nel tempo, in un vero e proprio motore di socialità e produzione culturale.