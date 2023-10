Sclerosi laterale amiotrofica: attenzione agli acidi grassi polinsaturi

Gli acidi grassi polinsaturi possono avere un effetto favorevole sulla progressione della malattia e sulla sopravvivenza nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica

Gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) possono avere un effetto favorevole sulla progressione della malattia e sulla sopravvivenza nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), secondo i risultati dello studio EMPOWER pubblicati online su “Neurology”.

Sugli oltre 400 pazienti affetti da SLA che sono stati seguiti per oltre 18 mesi, i livelli più elevati dell’acido grasso omega-3 alfa-linolenico (ALA) sono stati associati a una sopravvivenza più lunga e a un declino funzionale più lento. Anche i livelli più elevati dell’acido grasso n-3 eicosapentaenoico (EPA) e dell’acido grasso n-6 linoleico (LA) sono stati associati a un minor rischio di morte durante il follow-up.

I risultati suggeriscono che specifici PUFA, l’ALA in particolare, «possono avere proprietà neuroprotettive che potrebbero giovare alle persone con SLA» scrivono i ricercatori, guidati da Kjetil Bjornevik, dell’Università di Harvard a Boston, nel Massachusetts.

Potenziale effetto benefico neuroprotettivo

Studi precedenti hanno dimostrato che una dieta ricca di ALA e un aumento dei livelli ematici di questo acido grasso possono ridurre il rischio di SLA, ma meno era noto riguardo a come i PUFA influenzassero la progressione della malattia.

Per indagare sul punto, Bjornevik e colleghi hanno studiato 449 adulti con SLA (età media, 58 anni; 65% uomini) che sono stati arruolati nello studio EMPOWER. I campioni di plasma sono stati raccolti dai partecipanti al momento della randomizzazione ed erano disponibili per l’analisi degli acidi grassi.

Gli endpoint includevano la morte entro 18 mesi e un joint-rank test che rifletteva sia il declino funzionale che il cambiamento dal basale al mese 12 nel punteggio ALSFRS-R (ALS Functional Rating Scale-Revised) e la sopravvivenza fino a 12 mesi.

Durante il periodo di follow-up di 18 mesi, 126 (28%) pazienti sono morti. Un minor numero di pazienti nel quartile superiore di ALA (n = 21, 19%) è deceduto durante il follow-up rispetto ai coetanei nel quartile 1 (n = 37, 33%), 2 (n = 31, 27%) e 3 (n = 37, 33%).

Dopo aggiustamento per età e genere, i livelli plasmatici più elevati di ALA sono stati associati a un minor rischio di morte ( hazard ratio [HR], 0,50 per il quartile più alto rispetto a quello più basso; IC 95%, 0,29 – 0,86; P = 0,041), nonché a un punteggio più alto del punteggio del joint-rank test, coerente con un declino funzionale più lento (differenza nel punteggio in base all’aumento di 1 DS: 10,7; IC 95%, 0,2 – 21,1; P = 0,045).

I risultati sono stati simili dopo aggiustamento per indice di massa corporea, etnia, durata dei sintomi, sito di insorgenza, uso di riluzolo, storia familiare di SLA, capacità vitale lenta prevista e gruppo di trattamento.

Livelli più elevati di EPA e LA sono stati anche associati a un minor rischio di morte durante il follow-up. Per l’EPA, l’HR aggiustato multivariabile che confrontava il quartile superiore con quello inferiore era 0,45 (IC 95%, 0,26 – 0,79; P = 0,008); per LA, era 0,54 (IC 95%, 0,31 – 0,93; P = 0,048).

I risultati suggeriscono che specifici PUFA possono avere un effetto benefico per i pazienti affetti da SLA, ma sono necessari ulteriori studi, osservano Bjornevik e colleghi. «Non ci sono implicazioni cliniche immediate» aggiungono. «Abbiamo bisogno di condurre uno studio randomizzato per verificare se l’ALA è benefico nelle persone con SLA prima di poter raccomandare integratori ai pazienti».

Necessarie maggiori informazioni nutrizionali

Quando si parla di nutrizione nella SLA, «non abbiamo grandi dati» ha affermato Stephen Scelsa, direttore del Centro SLA, Mount Sinai Downtown Union Square, New York. «L’unica cosa che sappiamo storicamente per la SLA è che ci sono buone prove che la perdita di peso è dannosa, ma non sappiamo quale sia una dieta ottimale» ha aggiunto Scelsa, professore di neurologia presso la Icahn School of Medicine del Monte Sinai, non coinvolto nello studio EMPOWER.

«Abbiamo bisogno di più informazioni nutrizionali, quindi qualsiasi dato in questo ambito ritengo sia importante, e penso che questo studio evidenzi come l’acido alfa-linolenico potrebbe essere utile» ha osservato.

Scelsa ha anche rilevato che sono necessari dati sulle statine nella SLA. Alcuni studi suggeriscono che livelli più elevati di colesterolo o trigliceridi sono associati a un decorso migliore della malattia. «Se le statine, che abbassano il colesterolo e i trigliceridi, siano dannose nei pazienti con SLA, è un quesito del quale non conosciamo davvero la risposta» ha detto Scelsa.

Fonte:

Bjornevik K, Cortese M, Furtado JD, et al. Association of Polyunsaturated Fatty Acids and Clinical Progression in Patients With ALS: Post Hoc Analysis of the EMPOWER Trial. Neurology, 2023 Jun 21. doi: 10.1212/WNL.0000000000207485. [Epub ahead of print] leggi