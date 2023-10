Per Bacco…Vernaccia! a Palazzo Claudi di Serrapetrona

A Serrapetrona (MC), il mitico vino Vernaccia con il suo territorio, ricco di bellezze paesaggistiche e artistico architettoniche, protagonista a Palazzo Claudi

Dall’1 Ottobre al 26 Novembre, nelle suggestive sale di Palazzo Claudi, a Serrapetrona , si terra’ “Per Bacco…Vernaccia!”, esposizione di 15 sculture (quasi tutti pezzi inediti) dei maestri Guidi, Monari, Scardovi, Sharifpour, Zanoni . Già dal titolo, la mostra si annuncia come un omaggio artistico e culturale al prodotto principe del territorio di Serrapetrona, la sua Vernaccia, vino docg, ormai famoso in tutto il mondo. “Il senso della terra, il ciclo delle stagioni, il rito della convivialità, la natura nelle sue molteplici espressioni, metafore di vita che nei secoli il “vino” ha rappresentato nell’arte: da questa esposizione temporanea, inizierà un percorso espositivo permanente che identifichi Serrapetrona come luogo simbolo, perché anche attraverso l’arte si possa indagare e valorizzare appunto un tema, quello del vino, e in particolare la nostra “Vernaccia”, la cui storia antica affonda le proprie radici in modo indissolubile nel nostro territorio ” afferma al riguardo, Silvia Pinzi, sindaca di Serrapetrona. “L ’immagine del vino “Vernaccia” viene rappresentato nelle sue diversificate e variegate forme ed interpretazioni ed intorno a questo elemento di assoluto valore identitario, “unico” nel nostro caso, nasce forte l’auspicio perché possa man mano prendere forma un progetto espositivo innovativo e di grande suggestione che possa parlare della cultura e della identità dei nostri luoghi “, conclude la prima cittadina del Comune marchigiano.

E il presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, aggiunge “ L’arte a Serrapetrona ha contribuito da sempre ad accompagnare il profumo del mosto ed il gusto della Vernaccia, pertanto l’occasione è ghiotta per offrire ad un pubblico piu’ legato all’enoturismo di assaporare momenti di abbinamento all’arte . Certamente per quanto pur apprezzabili, queste sculture dovranno essere riverenti ai capolavori presenti e ben conservati nel paese come veri gioielli del 500 ma sapranno anch’esse trasmettere emozioni collaterali al prodotto di Bacco. Per l’Unione Montana era e resta per sempre il dovere di sostenere nel territorio iniziative che nel promuovere sanno anche incidere su valori impressi dalla storia”.

Sulle opere in mostra, tutte di grande suggestione e alta qualità artistica, il critico d’arte, Aberto Gross, scrive a introduzione del catalogo: “ Se il vino Vernaccia può trasfigurarsi e trasformarsi in una sorta di “Genius”, ognuno degli scultori recupera la figura archetipica del “Daimon”, a metà tra umano e divino, plasmando, modellando, dando forma e voce – ancorché muta – al sangue della terra, linfa vitale che assume i contorni più disparati nella manifestazione e affermazione di sé medesima . La familiarità, da parte degli scultori qui invitati, intrattenuta con il simbolico e le sue multiformi derive e interpretazioni offre uno scenario enigmatico, fantastico ed esoterico, foggiato dalla scaltrezza viva dell’intelletto e rivoluzionato dall’irrequietezza elettrica e turbolenta dell’istinto. La materia viene seguita e accompagnata tra le sue pieghe, i suoi capricci, insenature che – di volta in volta – possono svelare o proteggere segreti, curve praticate nella memoria del mondo a cavarne fuori l’essenza, la matrice prima del tempo, attraverso la vastità piena delle moltitudini che ciascuno custodisce”.

L’evento espositivo, promosso dall’associazione culturale LOGOS, con il patrocinio del Comune di Serrapetrona, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, in collaborazione con la galleria Ess&rrE del Porto turistico di Roma e Acca International di Roma, è a cura della giornalista culturale, Marilena Spataro in collaborazione con il critico d’arte Alberto Gross.

All’inaugurazione di “Per Bacco…Vernaccia!, che si terrà, Domenica 1ottobre, alle 11,30, a Palazzo Claudi, saranno presenti la sindaca di Serrapetrona, Silvia Pinzi, il presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, che porteranno il loro saluto agli artisti e ai visitatori.

Alla mostra di scultura di Palazzo Claudi, è collegata la Mostra concorso Premio d’arte di pittura, Alberto Quaquarini prima edizione, omaggio al fondatore di questa famosa azienda produttrice di vini Vernaccia. L’evento, che si terrà, sabato 30 settembre, a partire dalle ore 15,00, nelle “nuove” cantine aziendali , prevede vari momenti artistico/culturali e varie sorprese, tra cui un’asta di beneficenza di nove, dei dieci quadri (e’ escluso quello del vincitore), che partecipano al Concorso.

