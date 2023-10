“Kilimangiaro On The Road” su Rai 3 alla scoperta della Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta con “Kilimangiaro On The Road” in onda nel pomeriggio su Rai 3: ecco le anticipazioni del programma

Domenica 1° ottobre alle 17.25 su Rai 3 “Kilimangiaro On The Road” raggiunge le montagne della Valle d’Aosta in compagnia dell’alpinista Hervé Barmasse. Un’occasione per ripercorrere vecchie e nuove spedizioni in alta quota ma anche per riflettere, insieme al glaciologo dell’Università di Torino, Michele Freppaz, sui cambiamenti climatici e sullo stato dei nostri ghiacciai. Da tradizione a “Kilimangiaro” non possono mancare i documentari di viaggio: in questa puntata si parte per Giappone, India, Ecuador, Polinesia e Kenya.