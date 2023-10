“Il Provinciale” in prima serata su Rai 3 racconta il Salento

Salento, “La vertigine dei tarantolati”, al centro della nuova puntata del programma “Il Provinciale. Il Racconto dei Racconti” in prima serata su Rai 3

Terzo e ultimo appuntamento per questa prima stagione de “Il Provinciale. Il Racconto dei Racconti”, in onda la domenica in prima serata su Rai3. Il 1° ottobre, a partire dalle 21.20 attraverserà la provincia di Lecce, il Salento: Federico Quaranta andrà alla ricerca delle origini e della storia del tarantismo, un fenomeno che proprio in questo angolo di Puglia maggiormente si è sviluppato, divenendo una chiave d’accesso per comprendere le radici più profonde di un popolo che ha sempre vissuto di agricoltura. Come provincia della Magna Grecia, in Puglia si sono infatti radicate usanze e ritualità provenienti dall’altra parte del mare, dal mondo antico.

E il tarantismo, come notava alla metà del secolo scorso il grande antropologo Ernesto De Martino ne “La terra del rimorso”, affondava le sue radici nel culto del dio Dioniso. Ma qui in Salento, scomparse le divinità greche, il popolo aveva bisogno di oggetti reali a cui ancorare le proprie paure e i propri disagi. Per questo i tarantati erano le persone che in campagna, d’estate, venivano morse da un ragno che creava in loro disagi psichici, deliri, stati depressivi.

Il morso del ragno era diventato il capro espiatorio per esprimere un malessere umano e sociale e che, in assenza della psicanalisi, veniva curato attraverso una musica percussiva di tamburelli, violini, chitarre, che faceva dimenare e ballare il tarantolato trascinandolo in una “vertigine” o in uno stato di trance, fino a liberarlo da quel male oscuro che lo opprimeva.

La musica diventava così uno strumento di cura, ma anche di catarsi collettiva. Una musica che, contaminandosi, è rimasta viva nel tempo e ha permesso, in questi ultimi anni, di far conoscere la storia più autentica del Salento oltre i confini regionali.

Il viaggio di Federico Quaranta tra le campagne e i piccoli paesi della Grecìa Salentina – Melpignano, Soleto, Galatina, Martano, Cursi, Calimera – gli permetterà di incontrare antropologi, esperti e vere icone del territorio, tra i quali Al Bano, che parlerà del suo rapporto con la propria terra, Ambrogio Sparagna, una delle massime autorità della musica popolare italiana, e poi Antonio Castrignanò e i Sud Sound System, che con la loro musica portano avanti la cultura salentina, e il corpo di ballo e l’orchestra della Notte della Taranta, un evento che ha fatto scoprire la pizzica in tutto il mondo.

Il programma è scritto da Andrea Caterini e da Francesco Lucibello, Domenico Nucera, Federico Quaranta, Yari Selvetella. Curatore, Georgia Parmegiani; produttore esecutivo, Rosaria Rumbo. Regia di Marta Saviane.