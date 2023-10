Il film “Hercules. Il guerriero” su Rai 4: ecco la trama

“Hercules. Il guerriero” con protagonista Dwayne Johnson in prima serata su Rai 4 per il ciclo “Epic Action”: la trama del film

Un film ironico e spettacolare interpretato da Dwayne Johnson nei panni del valoroso semidio Ercole. È il film di Brett Ratner “Hercules. Il guerriero”, in onda domenica 1° ottobre continua alle 21.20 su Rai 4 per il Ciclo “Epic Action”.

Dopo aver compiuto le leggendarie dodici fatiche e aver assistito impotente al massacro della sua famiglia, Hercules volta le spalle all’Olimpo e dedica la sua vita a combattere come mercenario in sanguinarie battaglie. Affiancato da leali alleati, Hercules viene ingaggiato dal Re della Tracia per addestrare i suoi uomini contro l’esercito del fratello che si appresta a un’invasione. Lo specialista in blockbuster d’azione Brett Ratner (Rush Hour, X-Men: Conflitto finale, Red Dragon) adatta il graphic novel “Hercules: La guerra dei Traci” di Admira Wijaya e Steve Moore per dar vita a un film poderoso che riscrive il mito di Hercules in chiave più “terrena”.