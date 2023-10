Dolore neuropatico: nuove raccomandazioni per diagnosi e screening

Sviluppate raccomandazioni basate sull’evidenza per l’uso di questionari di screening e test diagnostici in pazienti con dolore neuropatico

L’EFIC, European Pain Federation, e l’EAN, European Academy of Neurology, hanno collaborato per sviluppare delle raccomandazioni basate sull’evidenza per l’uso di questionari di screening e test diagnostici in pazienti con dolore neuropatico (NeP). Le linee guida sono state pubblicate sull’European Journal of Neurology e vedono come primo nome il prof. Andrea Truini dell’Università la Sapienza di Roma.

Il dolore neuropatico è causato da una lesione o malattia del sistema nervoso somatosensoriale. Oltre all’esame clinico, i test diagnostici sono utili nei pazienti con sospetto dolore neuropatico, in quanto forniscono la prova di un danno al sistema nervoso somatosensoriale.

Il sistema di classificazione per la diagnosi del dolore neuropatico, emesso dall’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP), era proposto per determinare il livello di certezza nella diagnosi del dolore neuropatico.

Per i pazienti che riferiscono dolore la cui storia suggerisce la presenza di una lesione o malattia neurologica, una diagnosi di dolore neuropatico è classificata sulla base dei sintomi e dei segni come segue: il dolore neuropatico sarebbe considerato “possibile” se la distribuzione del dolore riportata dal paziente è neuroanatomicamente plausibile, “probabile” se ci sono, inoltre, segni sensoriali nel territorio doloroso, e “definito” se, inoltre, la lesione/malattia somatosensoriale può essere documentata mediante test diagnostici oggettivi.

Precedenti linee guida sulla valutazione del dolore neuropatico emesse dalla Federazione europea delle società neurologiche e dallo IASP hanno studiato l’utilità di test diagnostici oggettivi per i pazienti con sospetto dolore neuropatico. Tuttavia, queste linee guida non hanno utilizzato il sistema GRADE ora ampiamente accettato per valutare la qualità degli studi e delle raccomandazioni elaborate, né direttamente finalizzato a fornire informazioni sull’accuratezza dei test diagnostici.

Pertanto, queste nuove linee guida per la valutazione del dolore neuropatico utilizzano il sistema GRADE per valutare la qualità e fornire raccomandazioni sull’accuratezza delle tecniche diagnostiche.

È stata condotta una revisione sistematica degli studi che forniscono informazioni su: sensibilità e specificità dei questionari di screening, e test sensoriali quantitativi, neurofisiologia, biopsia cutanea e microscopia confocale corneale. È stato anche analizzato come il neuroimaging funzionale, i blocchi dei nervi periferici e i test genetici potrebbero fornire informazioni utili nella diagnosi di NeP.

I questionari di screening, Douleur Neuropathique en 4 Questions (DN4), I-DN4 (autosomministrato DN4) e Leeds Assessment of Neuropathic Sintomi e Segni (LANSS) hanno ricevuto una forte raccomandazione mentre il questionario S-LANSS (LANSS autosomministrato) e PainDETECT hanno ricevuto raccomandazioni deboli per il loro utilizzo nel percorso diagnostico per i pazienti con possibile NeP.

È stata emessa una raccomandazione forte per l’uso della biopsia cutanea e una raccomandazione debole per test sensoriali quantitativi e potenziali evocati nocicettivi nella diagnosi NeP. Il test del riflesso trigemino ha ricevuto una forte raccomandazione nella diagnosi della nevralgia del trigemino secondaria. Sebbene molti studi supportino l’utilità della microscopia confocale corneale nella diagnosi della neuropatia periferica, nessuno studio ha valutato specificamente l’accuratezza diagnostica di questa tecnica nei pazienti con NeP.

Il neuroimaging funzionale e i blocchi dei nervi periferici sono utili per rivelare la fisiopatologia e/o prevedere gli esiti, ma la letteratura attuale non supporta il loro uso per la diagnosi di NeP. I test genetici possono essere presi in considerazione presso centri specializzati, in casi selezionati.

Gli autori concludono che queste raccomandazioni forniscono linee guida di pratica clinica basate sull’evidenza per la diagnosi di dolore neuropatico. A causa della qualità da scarsa a moderata delle prove identificate da questa revisione, sono necessari futuri studi multicentrici su larga scala, ben progettati, che valutino l’accuratezza dei test diagnostici per NeP.

Andrea Truini et al., Joint European Academy of Neurology-European Pain Federation-Neuropathic Pain Special Interest Group of the International Association for the Study of Pain guidelines on neuropathic pain assessment. Eur J Neurol 2023 Aug;30(8):2177-2196.. Epub 2023 May 30.

