Uno torna con il singolo “Stanza di sabbia”

“Stanza di sabbia” è il nuovo singolo del cantautore italo-egiziano UNO disponibile in radio e digitale distribuito da Virgin / Universal Music

“Stanza di sabbia” è il nuovo singolo del cantautore italo-egiziano UNO disponibile in radio e digital distribuito da Virgin / Universal Music. L’artista selezionato da Amadeus tra i 42 brani per sanremo giovani 2022, torna con una ballad intensa ed emotiva che parla di legami incerti bloccati in una stanza dove il tempo sembra fermarsi. La sabbia cade per terra, si sparge, ma non è un problema: le occasioni di scoperta si ampliano, i piedi nudi vi affondano. Prodotto da Alessandro Landini, il sound del brano mescola indie pop, folk e rock e si ispira alle produzioni di artisti come Joji e Jvke.

UNO, è il progetto di Mohamed Sarhan, cantautore Italo egiziano. Nato a Roma nel 2000. Inizia a comporre canzoni nel 2016 all’età di 16 anni, imparando da autodidatta a suonare la chitarra. Cerca di mescolare le varie culture che fanno parte della sua vita, orientale e occidentale. Le influenze musicali partono dal folk per arrivare al pop elettronico: UNO è un progetto che si ispira ad artisti da Damien Rice a Jeremy Zucker. La firma con Sony Music Italia segna l’inizio di un nuovo capitolo e la pubblicazione del singolo “24 ore”. Lo stesso anno scrive a quattro mani con l’artista Fumè per il suo nuovo disco in uscita con Warner Music Italia. Attualmente è impegnato nella scrittura del suo primo disco, prodotto da Giorgio Pesenti, artista Sony con all’attivo collaborazioni con artisti come Pinguini Tattici Nucleari, Lil Jolie, Chiamamifaro, Claudym e molti altri. “Se solo fossi di più”, in uscita il 9 dicembre, è il brano con cui UNO è stato tra i 43 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2022.