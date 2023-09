“Trasloco anima” è il nuovo singolo di Antonio Langone

Disponibile in radio e online sulle piattaforme digitali “Trasloco anima” (Billy Records), il nuovo singolo di Antonio Langone

E’ in radio e in digitale “Trasloco anima” (Billy Records), il nuovo singolo di Antonio Langone. Dopo l’album d’esordio “Oltre gli alberi ci sono le stelle” (ascolta qui), con il quale gira l’Italia e apre numerosi concerti (Niccolò Fabi, Brunori Sas, Dimartino, James Senese, Ex-Otago, Franco126), il cantautore lucano torna con un brano che anticipa il nuovo progetto discografico in uscita nei prossimi mesi.

ASCOLTA BRANO

Musicista, autore di canzoni e bibliotecario, Antonio Langone osserva il mondo, crea memoria, vive la sua anima stratificata e complessa e con la naturalezza del tempo tutto ciò diventa canzone. Le sue musiche, dalle ambientazioni apparentemente malinconiche, si intrecciano a testi introspettivi e pieni di spunti di riflessione, come in questo nuovo brano: “Spesso si pensa al termine traslocare come il trasferimento di abitazione o luogo, – racconta l’artista – e per indicare le operazioni che per tali trasferimenti sono necessarie. In “Trasloco anima” l’abitazione resta, il luogo non cambia. Non si vuole trovare una nuova sistemazione al corpo, ma un nuovo corpo all’anima, abbandonare il vecchio in luoghi alieni, in situazioni indesiderate e cercare altre vie per raggiungere, altri modi per vivere. Trasloco anima è il piacere di lasciarsi per potersi ritrovare”.

Il testo e la composizione musicale di “Trasloco anima” sono di Antonio Langone, mentre l’arrangiamento è di Massimo Colagiovanni, Davide Sollazzi e Antonio Langone. Il singolo è stato registrato presso lo Studio Nero di Roma.