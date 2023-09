Per i pazienti oncologici la malnutrizione è un problema reale e diffuso

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la malnutrizione come una carenza o un eccesso nell’assunzione nutrienti, uno squilibrio di nutrienti essenziali o un loro alterato utilizzo. Forme diverse di malnutrizione sono riconducibili a più cause, inclusi i tumori e altre patologie. Come è stato ricordato in un articolo del 2021, pubblicato sul Magazine of European Medical Oncology – Memo, dal 20 al 70 per cento dei pazienti oncologici nel mondo soffre anche di malnutrizione, mentre i decessi legati a questo problema sono circa il 10-20 per cento del totale. “Il rischio di malnutrizione è particolarmente evidente dopo interventi chirurgici per tumori gastrointestinali, come gastrectomia, pancreatectomia, chirurgia dell’intestino tenue o stomia alta e diarrea indotta dalle terapie, senza considerare che l’80 per cento circa dei pazienti con questi tipi di tumore e il 30 per cento di tutti i malati di cancro hanno già perso peso prima della diagnosi” scrive Angelika Beirer, autrice dell’articolo.

La sua rilevanza è chiara da tempo in tutti i campi della medicina, eppure un altro problema noto, quando si parla di malnutrizione, è la difficoltà nella diagnosi oltre che nel trattamento. In particolare mancano criteri condivisi a livello globale per identificare le persone malnutrite. Qualcosa è cambiato però nel 2019, quando è stato raggiunto un consenso internazionale per la diagnosi della malnutrizione negli adulti in ambito clinico. Tutto è partito qualche anno prima con la costituzione della Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM). “La GLIM ha coinvolto diverse società internazionali di nutrizione clinica per standardizzare la pratica clinica della diagnosi di malnutrizione” si legge nell’articolo disponibile sulla rivista Clinical Nutrition. L’obiettivo dell’iniziativa era definire criteri comuni per confrontare in tutto il mondo la prevalenza, gli interventi e gli esiti della malnutrizione.