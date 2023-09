Linea Verde Bike su Rai 1 pedala in provincia di Cuneo

“Linea Verde Bike” con Federico Quaranta e Giulia Capocchi , in onda stamani su Rai 1, pedala alla scoperta della provincia di Cuneo

“Siamo pronti alla vita!”: con questo motto Federico Quaranta e Giulia Capocchi affrontano il tragitto sempre “verde” e sostenibile di “Linea Verde Bike”, pedalando nel cuore del Piemonte, in provincia di Cuneo, nella puntata in onda sabato 30 settembre alle 12.00 su Rai 1. Si parte ai piedi del Monviso, montagna dalla quale sorge il grande fiume Po. Gli antichi chiamavano il principale fiume italiano con il nome di Eridano. Questo poteva essere l’appellativo di ogni corso d’acqua per venerare il dio fluviale che, nella mitologia greca, era appunto Eridano.

In uno scenario incantato e ricco di biodiversità, Federico Quaranta e Giulia Capocchi percorrono un territorio teatro di una storia religiosa, economica e politica millenaria. E nel solco di una tradizione che ha reso celebri queste montagne, c’è un’altra grande vicenda da raccontare. Protagonisti sono gli allevatori e i contadini di quest’angolo di Piemonte, gente tenace e creativa che, da centinaia di anni, fa i conti con campi e pascoli in quota. Un lavoro che spesso definito “eroico”: un aggettivo che, in casi come questo, più che mai calzante.

Regina del territorio, ricco di pascoli in alta quota ed abbondante acqua, con i suoi torrenti e laghetti, è la Vacca Piemontese, famosa in tutto il mondo e conosciuta come la “Fassona”, dal piemontese “Fasun”, termine utilizzato per indicare questa razza dalle forme muscolari uniche e perfette.

“Linea Verde Bike” è un programma ideato da Ludovica Casellati e Giuseppe Bosin, scritto con Susanna Lasconi e Massimo Di Venuto, per la regia di Gian Marco Mori.