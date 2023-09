Chirurgia conservativa per il tumore al seno: arrivano nuovi studi

“Negli ultimi anni sono stati compiuti passi in avanti significativi nella gestione del cancro al seno. I progressi includono migliori tecniche di imaging per rilevare più accuratamente ulteriori tumori e per definire l’estensione della malattia, più efficaci terapie sistemiche e radioterapia, e miglioramenti nella chirurgia e nella patologia” si legge in un articolo recente sul Journal of Clinical Oncology. Sempre su questa rivista si sottolinea che nell’insieme questi progressi hanno ridotto il rischio di recidiva locale e migliorato la sopravvivenza globale. Per questi motivi, secondo gli autori, sarebbe ora il momento di rivalutare la sicurezza della chirurgia conservativa per le pazienti con MIBC.

Lo studio ha coinvolto 204 donne di almeno 40 anni con 2 o 3 aree tumorali nello stesso seno, sottoposte a chirurgia conservativa, e cioè lumpectomia (asportazione del tumore e dell’area circostante) seguita da radioterapia. Prima dell’operazione tutte avevano eseguito una mammografia o un’ecografia e quasi tutte una risonanza magnetica. Dopo circa 5 anni, 6 pazienti hanno sviluppato recidiva locale, con un tasso pari al 3,1 per cento, inferiore alla soglia ritenuta accettabile, prefissata all’8 per cento. Tale tasso di recidiva locale è risultato peraltro simile a quello riscontrato tra le pazienti con tumore singolo sottoposte a una chirurgia più invasiva, come ha sottolineato l’autrice Judy Boughey, della Mayo Clinic negli Stati Uniti.

La recidiva era però più frequente tra le partecipanti che non avevano fatto la risonanza magnetica rispetto a quelle che l’avevano eseguita. Un risultato che, per l’oncologa, suggerisce che questo tipo di esame debba essere preso in considerazione per le pazienti con MIBC che pensano di sottoporsi a terapia conservativa, in modo da verificare che la malattia non sia estesa.

Secondo Boughey, “alcune pazienti possono ancora preferire o richiedere una mastectomia, ed è un approccio perfettamente corretto. Ma essere in grado di offrire la scelta a più pazienti con diagnosi di cancro al seno è un grande passo avanti”. In ogni caso, sono molti i fattori che dovranno essere valutati caso per caso per capire se la chirurgia conservativa è opportuna.