Carlo F. Vitrano feat. Havandra: fuori “Altomare”

HOOP MUSIC presenta i nuovi singoli 2023: Alice Stocchino con “Cuore di Ghiaccio”, Carlo F. Vitrano con “Altomare” feat. Havandra e Lechien con “Temporale”.

«“Alto Mare” è, in primo luogo, una critica ironica a quelle persone che giudicano i problemi e il malessere altrui come superficiali, esagerati, irrilevanti: “Pensa che c’è gente che sta morendo nel mondo! E tu osi lamentarti?”. Per loro, c’è sempre qualcosa di peggio, e a noi, dunque, non è concesso aprire bocca riguardo ciò che ci opprime e ci fa star male – racconta Carlo F. Vitrano – la canzone rimane sospesa fra la malinconia causata da questa condizione di “silenzio forzato” e il sogno di scappare lontano, via dalla società, per lasciarsi finalmente tutto alle spalle e ricominciare da capo. Un sogno che però, probabilmente, è destinato a non avverarsi…»

Hoop Music il network Italiano di formazione per autori, cantanti e cantautori, direzione artistica di Red Canzian, è diretto da Giancarlo Genise noto vocal coach internazionale.