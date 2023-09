A Roma arriva ShowRUM – Italian Rum Festival 2023

ShowRUM – Italian Rum Festival 2023: due giorni di Festival a Roma dedicati ai distillati di canna da zucchero. Appuntamento l’ 1 e 2 ottobre

Il più grande parterre di produttori di rum e cachaça nazionali e internazionali, torna nella Capitale. Una opportunità per intenditori, appassionati e addetti ai lavori di scoprire le mille sfaccettature dei distillati di canna da zucchero. “ShowRUM – Italian Rum Festival” (https://www.showrum.it/), la manifestazione nazionale giunta alla nona edizione, è in programma domenica 1 ottobre e lunedì 2 ottobre presso il Centro Congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel in via Giorgio Zoega 59.

Il festival è diretto dal fondatore della rassegna Leonardo Pinto, uno dei maggiori esperti di rum in Europa e operante in Italia e all’estero come consulente e trainer per il mercato del Rum e dei distillati a tutti i livelli (brand building, import/export, consulenze di marketing, consulenze per imbottigliatori e brokers, start up). Pinto, conosciuto come “The Rum Searcher”, ha aperto nel 2004 il suo blog Isla de Rum (www.isladerum.com) che in pochi anni è diventato un punto di riferimento del settore trasformando Isla de Rum in una vera e propria azienda.

La due giorni di festival presenta, come tutte le edizioni, un numero elevato di brand ed etichette in degustazione. Sono previste masterclass gratuite. Sarà allestita un’area miscelazione interna a cura del Singita Miracle Beach e capitanata da Paolo Sanna. Come ogni anno durante il Festival avrà luogo la premiazione della STC – ShowRUM Tasting Competition, sfida che si svolge tutti gli anni in occasione di ShowRUM. La competizione è la prima al mondo in cui i prodotti vengono divisi per tipologia di alambicco, per invecchiamento e per tipologia di materia prima.