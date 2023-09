A “Ribelli” su Rai 3 si parla di Marco Pantani

È Marco Pantani, soprannominato “il pirata”, il protagonista dell’ultimo appuntamento con “Ribelli” in onda nel pomeriggio su Rai 3

Una vita fatta di cadute e risalite, fino alla tragica esclusione dal Giro d’Italia del 5 giugno del 1999 a Madonna di Campiglio. È Marco Pantani, soprannominato “il pirata”, il protagonista dell’ultimo appuntamento con “Ribelli”, il programma condotto da Federica De Denaro e dedicato a coloro che in vari campi hanno rotto gli schemi precostituiti, invertito la rotta, avuto il coraggio di affrontare ostacoli, rischi e sfide, in onda sabato 30 settembre alle 15 su Rai 3. Considerato uno dei più grandi ciclisti della storia, le sue scalate sono rimaste nella memoria di tutta Italia.

Come dimenticare le vittorie al Giro d’Italia e al Tour de France del 1998 contro il campione russo Pavel Tonkov o contro il “Kaiser” Jan Ullrich. Tanti sono i misteri su quell’esclusione dal Giro d’Italia per un valore di ematocrito di 52’, fuori dalla norma. Ancora oggi molti gridano al complotto anche in seguito alle rivelazioni del criminale Renato Vallanzasca nel suo libro “Il fiore del male”, in merito a una confessione fattagli da un detenuto in carcere, che quel Giro, il pirata, non l’avrebbe vinto mai. A raccontare Marco Pantani è il giornalista sportivo, e suo grande amico Davide De Zan che ha dedicato la vita per cercare la verità su quel famoso 5 giugno 1999.