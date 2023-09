Sui social il messaggio di Marta Fascina per ricordare Berlusconi

“Auguri leader”: dalla Fascina ai familiari, i messaggi per Berlusconi. L’ex premier e leader di Forza Italia oggi, 29 settembre 2023, avrebbe spento 87 candeline

“Amore mio oggi è il tuo compleanno. Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto“. È un lungo pieno d’amore quello che sui social Marta Fascina dedica al defunto ‘marito’ Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno. L’ex premier e leader di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno, oggi 29 settembre, avrebbe spento 87 candeline. Un’occasione colta anche dalla Regione Lombardia che gli ha intitolato il Belvedere: il 39esimo piano della sede della regione prende, quindi, il nome del fondatore di Forza Italia.

E prosegue Marta Fascina: “Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia. A Te che sei baluardo di democrazia e di libertà. A Te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni. A Te che hai cambiato il modo di vedere ed interpretare il mondo. Auguri a Te che hai solo fatto del bene all’Italia e agli Italiani. A Te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia, Auguri a Te che ogni giorno scaldi ed illumini il mio cuore. Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel ‘sole in tasca’ che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare. Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternita’. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta”.

GLI AUGURI DELLA FIGLIA E DEL FRATELLO

“Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io ho avuto il privilegio di vedere l’uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano”, scrive la figlia Barbara.

“Fino agli ultimi giorni, lui lavorava su Forza Italia. Faceva i programmi su come fare i coordinatori regionali, provinciali o cittadini. Forza Italia è sicuramente la sua ultima e più bella avventura, a cui come famiglia dobbiamo rispetto e amore. Dobbiamo essere al fianco di questa realtà”. Così Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, in occasione dell’intitolazione del belvedere di Palazzo Lombardia all’ex premier.

Non sono poi mancati gli auguri del mondo politico. “Oggi 87 anni fa nasceva Silvio Berlusconi. Lo celebriamo e lo celebreremo a Paestum e in tutta Italia. Con il Presidente, da sempre e per sempre”. Lo scrive su Facebook il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Oggi sarebbe stato il compleanno di un grande leader, ma soprattutto di un grande amico. Auguri Silvio!”, scrive su Twitter il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Buon compleanno presidente, ovunque tu sia. Oggi avresti compiuto 87 anni, una vita piena di successi, di intuizioni straordinarie, di sfide vinte contro ogni pronostico. Avresti festeggiato con Marta e con la tua famiglia, che adoravi sopra ogni cosa, e come sempre avresti lavorato, pensando al futuro, immaginando nuovi traguardi, programmando gli anni a venire. Ci manchi tanto, e proveremo, con umiltà e con lo stile che ci hai tramandato, a portare avanti le storiche battaglie di Forza Italia per il Paese. Lo faremo pensando sempre a te, alla tua generosità e al grande lascito umano e politico che ci hai regalato. Silvio Berlusconi per sempre con noi”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.