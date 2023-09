Parla Mauro Santopietro, il papà dello spot Esselunga diventato virale

Spot Esselunga, parla il papà del video: “Deve far riflettere e non spingere a giudicare”. L’attore Mauro Santopietro: “Ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà”

Lo spot della Esselunga? “Ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà, tante pacche sulle spalle. Io e la mia collega interpretiamo una coppia che si è divisa e lo spot, che dura quasi due minuti, e questo è quasi un atto rivoluzionario: due minuti è un tempo rarissimo per una pubblicità, è quasi un cortometraggio e grazie a questa durata consente di riflettere su quel che si vede”. Così a Rai Radio1, ospite ieri di Un Giorno da Pecora, Mauro Santopietro, l’attore che, nel ruolo di un papà, recita nell’ormai celebre spot della Esselunga.

Visto che lei parla di cortometraggio, crede che questo spot avrà un sequel? “Sto cercando di proporlo: potrebbe prevedere che io vada alla Esselunga a comprare una busta intera di pesche. Non so se me lo faranno mai fare…”. Nello spot chi tra moglie e marito ha deciso di ‘rompere’ con l’altro? “Non si sa… ma quello che vuole trasmettere lo spot è il diritto per una bambina di fare dei tentativi di far riappacificare i propri genitori, anche attraverso una semplice pesca”. Quante volte avete girato la scena della pesca finale? “Una ventina di volte – ha detto a Rai Radio1 Santopietro come riferisce la Dire (www.dire.it) – perché si voleva inquadrare la pesca in un certo modo, tanto che è stata montata poi al contrario”.

Politicamente lo spot è stato apprezzato dal centrodestra mentre il centrosinistra è stato più critico. Cosa ne pensa? “Mi spiace per entrambe le posizioni, lo spot è prodotto culturale che dovrebbe far riflettere e non spingere a giudicare”. Lei nella vita invece è single, separato o sposato? “Sono impegnato…”, ha chiosato l’attore a Un Giorno da Pecora.