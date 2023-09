Online su Youtube “Critone” di Sabrina Napoleone

Un viaggio lisergico con ambientazioni create grazie all’intelligenza artificiali nel nuovo videoclip di Sabrina Napoleone

E’ uscito, su YouTube, il video del brano CRITONE (Lilith Label),di SABRINA NAPOLEONE. Il clip ricostruisce le atmosfere del brano musicale, servendosi di ambientazioni create con l’ausilio di intelligenza artificiale. E’ anch’esso un viaggio lisergico ideato, girato e montato dalla stessa cantautrice, che qui si cimenta, ancora una volta come videomaker.

Il brano è una riflessione sulla predisposizione umana a tradire, non solo le persone, ma anche gli ideali.

In CRITONE, che anticipa il suo terzo album da solista, in uscita in autunno, la Napoleone non si sofferma sul concetto di tradimento ristretto alla sfera amorosa, ma sviluppa, servendosi di due figure archetipiche, un discorso più ampio. E’ “scomodo il dilemma di Critone”, che nell’omonimo dialogo di Platone prova a convincere Socrate a fuggire per salvarsi la vita, e, ancor di più, “la scelta di Iscariota”, che condanna il seguace di Gesù a raffigurare, nei secoli, la personificazione stessa del concetto di tradimento. L’”epos personale” relega entrambe queste figure, appiattite e fossilizzate in un’unica azione, ad un “inferno marginale” i giudizi. Tuttavia esse, più che rappresentare il peccato, in modi differenti, raffigurano l’indole umana con le sue inconciliabili contraddizioni. Il grottesco e l’epico, attraverso l’ironia del testo e grazie ai cori (esplicito omaggio a Patti Smith e Franco Battiato), trasfigurano nel comico. Il sound è caratterizzato da riff di chitarre roots rock, incastonate in textures di batterie elettroniche inesorabili, synth rarefatti, che imprimono una notevole dinamica al brano, violini noisy e voci infernali ed epiche.

IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=bWZigp6eDc4