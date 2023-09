Le avventure di Gonzalo Pizarro continuano con il gioco casinò live

Chiunque frequenti casino live avrà sentito parlare, o provato in prima persona, del popolare gioco di Gonzo’s Quest, famoso e apprezzato in tutto il mondo per la grafica incredibile, le animazioni fluide e per funzionalità entusiasmanti che coinvolgono e appassionano il giocatore in ogni fase!

Ebbene Gonzalo Pizarro, esploratore spagnolo protagonista di questi giochi, non si ferma mai e cerca continuamente nuove avventure e ricche sorprese nei nuovi show live di gioco, come Gonzo’s Treasure Map, dove si troverà ad esplorare l’antico tempio di El Dorado alla ricerca di tesori.

Sullo sfondo di un mondo incas, il gioco presenta una gigantesca mappa antica con 70 caselle incise su un muro che i giocatori possono esplorare per scoprire i tesori di Gonzo scommettendo su una o più caselle. L’obiettivo del gioco è prevedere su quali quadrati della mappa cadranno i blocchi d’oro e i moltiplicatori e scoprire pietre che nascondono le chiavi di Gonzo.

In ogni round di gioco, cinque blocchi cadranno dal Top Slot, e ognuno di essi offrirà una possibilità di vincita:

Se un blocco d’oro atterra sul quadrato selezionato, la scommessa verrà moltiplicata per 10;

Se un blocco moltiplicatore atterra sul quadrato ove si è piazzata la scommessa, la tua puntata riceverà un boost di 20 volte!

Ma non è tutto: per aumentare il divertimento e l’avventura, in ogni round di gioco verranno posizionate casualmente tre chiavi di Gonzo sulla mappa, che potrebbero portare al round Bonus: i più fortunati, che scopriranno una pietra con una chiave di Gonzo, potranno passare al round Bonus, dove un singolo blocco di rubino in caduta libera moltiplicherà le vincite.

Gonzo userà la sua chiave per svelare un muro nascosto pieno di moltiplicatori: ogni giocatore dovrà quindi tenere d’occhio il Top Slot perché un singolo blocco di rubino emergerà e si abbatterà su un quadrato casuale, determinando il valore del moltiplicatore vinto.

Se il blocco di rubino atterra su un moltiplicatore, la scommessa verrà moltiplicata di conseguenza. Tuttavia, se il blocco di rubino atterra su una pietra ‘Double’, tutti i moltiplicatori sul muro verranno raddoppiati e il blocco di rubino cadrà nuovamente.

Inoltre, se la scommessa è sulla pietra chiave di Gonzo e il blocco Moltiplicatore è atterrato su di essa, allora tutti i moltiplicatori sul muro del round Bonus verranno raddoppiati prima che il blocco di rubino faccia la sua discesa.

Solo descrivere le funzionalità di questo meraviglioso gioco crea attese e aspettative senza precedenti, figuriamoci giocare dal vivo: per vivere le avventure insieme a Gonzalo l’esploratore basta entrare nel magico mondo di Gonzo’s Treasure Map e lanciarsi in un’esperienza senza precedenti alla ricerca di tesori e fortuna!