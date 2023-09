Il boom del Gambling in Italia: cifre e tendenze

Nel nostro Paese l’industria del gambling sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. A partire dall’inizio del 2022, l’intero settore si è messo a viaggiare a pieno regime e, sul contatore dell’Erario italiano, si sono registrate nuove entrate per un totale di 10,3 miliardi di euro.

Questa cifra è stata estrapolata da un’analisi dell’industria del gaming elaborata dall’agenzia specializzata Agipronews. Da un anno a questa parte, non solo si gioca di più ma anche la spesa dei giocatori è in crescita. Nel 2022, i giocatori italiani hanno speso oltre 19,6 miliardi di euro, che rappresentano un aumento del 2% rispetto ai 19,3 miliardi del 2019 e addirittura del 28% rispetto ai 15,4 miliardi dell’anno precedente.

Tuttavia, rispetto al 2019, c’è stata una significativa modifica nella distribuzione di questa spesa. Il network dei punti vendita “retail” ha registrato un calo complessivo dell’8,7%, scendendo da 17,4 a 15,9 miliardi di euro. Questo calo è principalmente dovuto alla diminuzione della spesa per apparecchi da intrattenimento come slot e videolottery, che hanno perso il 17% del loro valore in tre anni, scendendo da 10,2 a 8,5 miliardi di euro.

L’importanza dell’online

La ripresa del settore del gioco d’azzardo è stata trainata soprattutto dalla crescita del gioco online. In soli tre anni, la spesa online è raddoppiata, passando da 1,8 a 3,7 miliardi di euro. Questo aumento è stato spinto principalmente dai giochi di poker e dei migliori casino online , che hanno registrato un incremento notevole, passando dai 969 milioni del 2019 a 3,7 miliardi di euro.

Anche le scommesse online hanno registrato una crescita impressionante, con un aumento dell’89% rispetto al 2019, portando la spesa totale a 1,4 miliardi di euro (rispetto ai 783 milioni di euro precedenti).

Questi dati indicano una tendenza significativa verso il gioco online in Italia, con i giocatori che si spostano sempre più verso piattaforme virtuali per soddisfare le loro esigenze di gioco d’azzardo.

Ad avvalorare questa tendenza c’è una recente ricerca pubblicata da Agimeg che evidenzia come, nel mese di marzo 2023, il solo mercato dei casinò online abbia registrato un ulteriore incremento del 26%, con una spesa che ha raggiunto la significativa cifra di 198 milioni di euro.

Una crescita inarrestabile

In termini di raccolta totale, il mercato del gioco d’azzardo italiano ha superato i valori di tre anni fa, raggiungendo quota 131 miliardi di euro rispetto ai 110 miliardi di euro del 2019, con un aumento del 19,5%. Tuttavia, il peso relativo dell’online rispetto al retail è cambiato notevolmente. Mentre il retail è risalito a quota 61,3 miliardi di euro, la raccolta del gioco online ha raggiunto 70,5 miliardi di euro, il doppio dei 36,4 miliardi di euro registrati nel 2019.

“​​Il panorama del gioco e delle scommesse sta finalmente mostrando segni di stabilizzazione, dopo il tumultuoso impatto della pandemia. Mentre il settore del gioco d’azzardo online continua a registrare una crescita costante, quello “fisico” sta lentamente riprendendo vigore dopo due anni di chiusure dei casinò e dei centri scommesse. Inoltre, la Coppa del Mondo del 2022 ha portato grandi benefici agli operatori del settore, con risultati di partite sorprendenti che hanno favorito i bookmaker”. Così ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale dell’Associazione Europea delle Aziende di Gioco Online.

Questi dati confermano la tendenza degli italiani a spostarsi sempre di più verso il gioco d’azzardo online, anche se la differenza tra il gaming via internet e il retail si sta riducendo. L’industria del gioco d’azzardo in Italia sta vivendo una fase di cambiamento e crescita, e le nuove entrate nelle casse dell’Erario sono un segno positivo per il Paese, anche se è necessario continuare a monitorare attentamente l’evoluzione del settore per garantire un gioco responsabile e sicuro per tutti i partecipanti.