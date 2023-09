Dolore come malattia: il Position Paper Europeo

L’inclusione del dolore come malattia nell’undicesima revisione della Classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) dell’OMS è uno sviluppo chiave

In Europa ci sono circa 740 milioni di persone, la maggior parte delle quali sperimenta un episodio di forte dolore ad un certo punto della propria vita. Per circa il 20%, quel dolore è cronico. Ciò significa che, attualmente, 150 milioni di persone stanno provando dolore in tutta Europa, approssimativamente pari alla popolazione di Francia e Germania messe insieme. Questa situazione è esacerbata dall’approccio incoerente nella classificazione dei sintomi del dolore cronico che consentirebbe di raccogliere dati più accurati.

L’inclusione del dolore come malattia nell’undicesima revisione della Classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è uno sviluppo chiave, entrato in vigore nel 2022. Faciliterà la registrazione e la segnalazione delle diagnosi di dolore in un formato standardizzato.

SIP ha chiesto l’implementazione della definizione ICD-11 di dolore in tutti i sistemi sanitari, per migliorare l’analisi delle prestazioni dei sistemi sanitari e per fornire alla comunità di ricerca dati per facilitare ulteriori ricerche cliniche.

Cos’è SIP

Nel 2001, la Federazione Europea dell’Associazione Internazionale per lo Studio dei Capitoli del Dolore (EFIC) ha pubblicato la sua Dichiarazione sul Dolore che invitava i governi nazionali e le istituzioni dell’UE ad aumentare il livello di consapevolezza dell’impatto sociale del dolore. Con un’azione politica dell’UE limitata nei successivi 10 anni, nel 2009 è stata sviluppata la piattaforma “Societal Impact of Pain” (SIP) che è oggi guidata dalla European Pain Federation (EFIC) e da Pain Alliance Europe (PAE).

Nel corso degli anni SIP ha sviluppato diversi questionari per comprendere meglio lo stato attuale delle priorità stabilite nella Road Map, misurare i progressi e fornire prove ai responsabili politici.

Classificazione internazionale delle malattie

La classificazione internazionale delle malattie (ICD) è lo strumento diagnostico standard internazionale per l’epidemiologia, la gestione della salute, la ricerca e gli scopi clinici, nonché lo standard internazionale per la segnalazione di malattie e condizioni di salute. Viene aggiornato a intervalli regolari per riflettere lo stato attuale delle conoscenze sulla salute.

La mancata registrazione e refertazione delle diagnosi in un formato standardizzato ha conseguenze significative per persone che vivono con dolore cronico. Si ripercuote sui loro trattamenti, la loro vita e la loro partecipazione sociale.

Nella ricerca, anche la mancanza di una classificazione sistematica ha reso impossibile raccogliere dati epidemiologici accurati a livello globale, che incidono sulla capacità dei decisori politici e servizi sanitari per progettare politiche, servizi e interventi appropriati per coloro che ne hanno bisogno.

Inoltre, l’ICD-11 integra molto di più il processo di codifica nelle cartelle cliniche elettroniche in modo efficiente, rispetto alle versioni precedenti. L’attuale versione di ICD-11 contiene più di 16.000 codici univoci per malattie, lesioni e cause di morte, più di 120.000 termini codificabili, e per la prima volta è interamente elettronico.

Dolore cronico primario (CPP) è un termine che è stato implementato nell’ultima revisione (ICD-11). È definito come dolore in uno o più anatomici regioni caratterizzate da un significativo disagio emotivo (ansia, rabbia/frustrazione o umore depresso) o disabilità funzionale (interferenza nelle attività della vita quotidiana e ridotta partecipazione nei ruoli sociali), a meno che un’altra diagnosi spieghi meglio il sintomo presente.

Pertanto, il dolore cronico è il problema clinico dominante ed è considerato una condizione a sé stante.

Prima che possa essere fatta una diagnosi di dolore cronico primario, devono essere escluse diagnosi che potrebbero spiegare questo dolore attraverso un’adeguata valutazione.

Se il dolore può essere giustificato da un’altra diagnosi, sarà classificato come una forma di dolore cronico secondario che include il dolore cronico da cancro, dolore cronico post-chirurgico o post-traumatico, dolore cronico neuropatico, mal di testa o dolore orofacciale, dolore viscerale secondario cronico e muscoloscheletrico secondario cronico.

I vantaggi per i pazienti includono la riduzione dello stigma e dell’ansia, poiché le condizioni sono ufficialmente riconosciute,. Pertanto, nel complesso, riconoscendo il ruolo del disagio emotivo e della funzione nella definizione di dolore primario, l’ICD-11 riconosce che vari fattori influenzano il dolore – e quindi promuovere a valutazione biopsicosociale L’implementazione dell’ICD-11 è fondamentale per ottenere una codifica sistematica della terminologia sanitaria in tutta Europa, e appare particolarmente utile nel contesto dolore.

La sua attuazione contribuirà alla digitalizzazione dei servizi sanitari, che sono complementari e possono sostenersi a vicenda, e faranno garantire che i bisogni e i diritti dei pazienti siano adeguatamente coperti.

Per quanto riguarda la politica, l’inclusione delle condizioni dolorose croniche nell’ICD-11 aumenterà il riconoscimento di dolore cronico come problema di salute e contribuire a un migliore accesso a un adeguato trattamento del dolore. Inoltre, è auspicabile che il miglioramento sia del riconoscimento che della classificazione porti al finanziamento della ricerca potenziato e mirato da una più ampia selezione di enti finanziatori, se considerato l’impatto diffuso del dolore cronico. Inoltre, la società nel suo complesso beneficerà di una diagnostica più appropriata e standardizzata attraverso l’implementazione dell’ICD-11 e, in particolare, per i pazienti a rischio di sviluppare o avere già sviluppato, dolore cronico.

Infine, gli aspetti sociali hanno un impatto sulle priorità politiche e sui programmi di ricerca politica. Identificare le priorità di ricerca facilita i progressi nella conoscenza e nella raccolta dei dati, che, a sua volta, può avere un impatto sociale positivo. Ecco perché l’implementazione di una codifica accurata aiuta la scienza e la pratica del dolore.

