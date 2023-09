Dalla Cina alla Corea: oggi in Asia è la Festa della Luna

Festa della Luna, ecco cos’è e perché cade il 29 settembre. Molto sentita in Cina, viene celebrata anche in altre diverse parti dell’Asia come Vietnam e Corea

Cade oggi, 29 settembre, la festa di metà autunno, una delle celebrazioni più importanti della Cina. Conosciuta anche come ‘Festa della Luna’, si tratta di una tradizione millenaria, che trae le sue origini da antiche leggende popolari.

PERCHÉ SI FESTEGGIA IL 29 SETTEMBRE?

In realtà, la data della Festa della Luna varia di anno in anno. Secondo tradizione, i festeggiamenti si svolgono il quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendario cinese, ossia un periodo che va tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. La festa viene celebrata in diverse parti dell’Asia, come Vietnam e Corea.

LA LEGGENDA LUNARE

Nella tradizione cinese, l’origine della Festa della Luna è associata al mito di Chang’e, la dea della Luna, e il marito Hou Yi. Esistono varie versioni della leggenda.

Una di queste narra che l’eroe Hou Yi venne ricompensato dagli dei per essere riuscito a sconfiggere nove dei ‘dieci soli’, che manifestandosi insieme sulla Terra avevano gettato il nostro mondo nelle fiamme. Così, venne premiato con un elisir di immortalità. L’uomo, tuttavia, decise di non berlo subito e lo affidò alla moglie. Un giorno di autunno, mentre Hou yi era a caccia, un uomo di nome Peng Meng fece irruzione nella loro casa per appropriarsi con la forza dell’elisir. Chang’e rifiutò di darglielo e lo ingoiò tutto d’un fiato. Così, ottenuta l’immortalità, la donna volò in cielo, scegliendo la Luna come sua dimora immortale, per essere vicina al marito e guardarlo sulla Terra. Affranto per l’accaduto, Hou Yi decise di onorare Chang’e con incenso, dolci e frutta. Da qui la tradizione di celebrare la Luna nella festa di metà autunno.

La leggenda narra che a far compagnia a Chang’e sulla Luna ci sia il ‘coniglio di giada’, il cui compito è quello di pestare le erbe medicinali per gli dei.

LA FESTA DELLA LUNA NELL’ANTICHITÀ

In Cina, in antichità, le popolazioni erano solite ringraziare la Luna per il raccolto, pregando affinché fosse abbondante anche l’anno successivo. Oggi, la festa ha assunto un significato diverso: rappresenta un momento per riunirsi con la famiglia, accendendo lanterne di carta, mangiando mooncake (i ‘dolci lunari’ simbolo della festa), bruciando incenso e pregando per la salute e la felicità.