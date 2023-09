Al Verde duetta con Eibi nel nuovo singolo “Stand-By”

STAND-BY è il nuovo singolo di Al Verde in collaborazione con EIBI. Il brano disponibile in digitale e radio, distribuito da Universal Music Italia

STAND-BY è il nuovo singolo di Al Verde in collaborazione con EIBI. Il brano disponibile in digital e radio, distribuito da Universal Music Italia, parla di sensazioni e di quelle prime volte che ci lasciano con la mente confusa e deconcentrata ma l’anima zeppa di positive vibes. In questo featuring con EIBI vengono raccontati entrambi i lati della medaglia: da una parte la distrazione positiva dall’altra invece un torpore da cui uscire per potersi accorgere di quello che succede intorno. Ci dimentichiamo le cose quando siamo presi da una persona, ci lasciamo trasportare e facciamo guidare le cose dal flusso vitale. Musicalmente le influenze più importanti sono Tatum Rush, Willie Peyote. Il brano è prodotto da Kuoni, arrangiato da Al Verde, e affonda le radici nell’R&B, nella dance e nel chillpop, mentre una chitarra resta costante su tutto il brano e ne fa da colonna portante.

Al Verde è il nome del progetto di Enrico Acciani, cantautore e regista cinematografico. Inizia il proprio percorso musicale componendo colonne sonore per cortometraggi, che hanno girato alcuni festival nazionali e internazionali.Il 19 gennaio del 2019, nella settimana in cui esce il primo singolo Olio, apre il concerto di Serena brancale e Willie Peyote, presentando anche parte dell’album. Il Primo Maggio apre Walter Celi a Le Mura, club di Roma. Dopo alcuni live in alcuni locali di Milano, Roma e Bari, Al Verde nel luglio 2020 suona live per 5 tappe pugliesi: Molfetta, Bisceglie, Taranto, Monopoli e San Foca. I brani di Al Verde sono fra l’ironico e il malinconico, fra la sagacia e la nostalgia. Dopo Olio, Clodia, Verano e Candeline il 25 Giugno è uscita Tettone per Aurora Dischi. A ottobre del 2020 incide la colonna sonora del documentario “Sogni di carta”. Il 25 giugno 2021 esce Q-Low, il suo nuovo singolo. Si esibisce all’AFA Fest con Valentina Polinori ed Erica Mou e suona a Spazio13 in concerto con Molla per MaldiSettembre Fest. Nel 2022, dopo 4 date in Puglia, suona al PAX Festival, organizzato da GarageSound a Bari. A Maggio è ospite del concerto per la Festa dei Popoli di Bari, XVII edizione. Gli Ultimi singoli “Falso” e “Avorio e Veleno” sono stati inseriti nell’editoriale di Spotify “Anima R&B”. Vincitore del bando 2023 Puglia Sounds Producer con il brano “numeri primi”.