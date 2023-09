Vergogna a Orgosolo: manifesti funebri per Messina Denaro

A Orgosolo affissi manifesti funebri per Messina Denaro: “Scossi per la tragica scomparsa”. Il sindaco senza parole: “Si è passato il segno”

Probabilmente una goliardata, di certo un’iniziativa fuori luogo, per usare un eufemismo. Protagonista un’agenzia funebre sarda che, sotto commissione di ignoti, ha affisso nei giorni scorsi nelle strade di Orgosolo, centro del Nuorese, manifesti funebri per il boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto lo scorso 25 settembre dopo una lunga malattia. “Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro”, si legge sui manifesti, le cui foto stanno facendo il giro del web.

“Queste iniziative gettano una luce poco bella sul nostro paese- il commento del sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, contattato dalla Dire (www.dire.it) -. Non capisco quale sia l’intento di chi ha pensato di fare una cosa del genere, ma certamente non ha fatto un grande servizio alla nostra comunità. Posso capire quando furono affissi i manifesti in ricordo della regina Elisabetta, in quell’occasione furono fatte le condoglianze con garbo. È una tradizione goliardica del nostro paese, ed è successo anche per la scomparsa di altri personaggi celebri. Ma in questo caso si è passato il segno, i manifesti su Messina Denaro di fatto inneggiano a un personaggio che si è macchiato di reati molto seri, c’è poco da scherzare”.

Tra l’altro, ricorda il sindaco, “è un momento pesante per la nostra comunità, proprio oggi c’erano i funerali della ragazza di Orgosolo morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso del Santissima Trinità a Cagliari (la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per determinare le cause del decesso e possibili responsabilità del personale ospedaliero, ndr)”.