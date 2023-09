Schiuma torna con il singolo “Labbra in 3D”

Il singolo “Labbra in 3D” si aggiunge all’EP “Armonia//Silenzio” di Schiuma ed è disponibile in radio e sulle piattaforme streaming

È disponibile in digitale per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe “Labbra in 3D”, il nuovo singolo di Schiuma che va ad aggiungersi all’EP “Armonia//Silenzio”, uscito lo scorso 2 giugno e che, così, diventa composto da 5 brani.

La cantautrice indie-pop continua a seguire la linea intimista che ha caratterizzato finora il suo percorso, raccontando le diverse evoluzioni dell’amore, sentimento a cui ruotano attorno tutti i brani dell’EP.

Così Schiuma descrive questo nuovo singolo: “Labbra in 3D è una canzone tutta d’un fiato, come un flusso di coscienza che racconta un amore sano e positivo, ma anche la frenesia che l’innamoramento porta con sé. È un elenco di dettagli che possono sembrare banali in una situazione qualsiasi, ma che quando si è innamorati saltano all’occhio e conquistano, rendendo tutto molto più magico e importante di quanto non sia. Ho voluto giocare con le immagini e con le metafore per trasmettere la follia intrinseca nell’innamoramento, che rompe gli schemi di pensiero quotidiani e ci trasporta in una dimensione fatta di emozioni e di accostamenti illogici, di difetti che sembrano pregi e di frasi fatte che assumono significati nuovi”.

Il produttore musicale di “Labbra in 3D” è CRVEL, che cura le musiche di altre tre canzoni dell’EP, compresa “Ossessionata” che sta trainando il disco al successo.

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando la chitarra e poi iniziando a cantare. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover. Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso”, seguito a breve da “Grazie prego ciao” e “Lean”, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori, tanto da essere inclusa nelle playlist editoriali di Spotify “Fresh Finds Italia” e “Anima R&B”. Con “Piccoli problemi” aggiunge a queste “New Music Friday”, “Scuola Indie”, “Indie Triste” ed “Equal Italia”. Nei mesi seguenti pubblica prima “RIP” e poi “Amore e colla” iniziando ad attirare l’attenzione dei media. Successivamente realizza il brano “scusanonlofacciopiù” in collaborazione con Nudda, con cui entra per la prima volta nella playlist “Novità pop”, e dopo pubblica “Canzone triste” e, il mese successivo, “Ossessionata”. Il primo brano pubblicato nel 2023 è “Più piccolo”, in collaborazione con gli Antartica, seguito da “Lalala”. Poi a giugno 2023 arriva il suo primo EP, “Armonia//silenzio”.