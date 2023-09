Salomon con François D’Haene per la nuova linea Ultra Running

Salomon lancia la nuova linea Ultra Running realizzata in collaborazione con François D’Haene che ha ottenuto successi con la scarpa S/ LAB Ultra

Ogni prodotto è in qualche modo collegato a livello personale a François stesso. La scarpa S/ LAB Ultra, ad esempio, è il modello che ha portato D’Haene alla vittoria della Hardrock 100 del 2021 e dell’UTMB® del 2021 quando era solo un prototipo. Questa versione presenta un piccolo logo con uno spazio per scrivere il proprio obiettivo o il numero di ore corse con quella scarpa. Come ogni prodotto della linea, la scarpa presenta la scritta: “Nata da un decennio di visione condivisa.”

“L’attrezzatura giusta è importantissima in una competizione ultra, indipendentemente dalla velocità”, afferma il quattro volte vincitore dell’UTMB®. “Se i prodotti funzionano per me, devono funzionare anche per gli altri atleti che partecipano. Vogliamo che questi runner possano avere le mie stesse scarpe e la mia stessa attrezzatura, con la stessa qualità, durata e protezione”.

L’ispirazione è nata da Ultra Spirit, un evento di ultra-running con un approccio sostenibile inaugurato l’anno scorso da François e sua moglie Carline vicino a casa loro, nella Regione del Beaufortain, nelle Alpi francesi. D’Haene ha voluto fortemente che questi valori fossero immessi nel processo di creazione collaborativa della nuova gamma FDH ULTRA.

A tal fine, la FDH sarà utilizzata per creare un benchmark dell’impronta di carbonio per la prossima edizione, con misurazioni accurate di ogni prodotto. Per questa prima edizione, il team ha eliminato la stampa extra sulle scatole delle scarpe e sui cartellini (utilizzando solo materie prime) e ha sostituito la plastica dei cartellini con delle stringhe. I capi d’abbigliamento sono realizzati con materiali provenienti dall’Europa e assemblati in Portogallo, e i prodotti che utilizzano il colore Cameo Blue sono stati sottoposti a tintura minerale per ridurre l’utilizzo di acqua ed eliminare le sostanze chimiche.

LA FDH ULTRA COMPRENDE:

Progettata in collaborazione con il quattro volte campione dell’UTMB® e atleta Salomon François D’Haene, la scarpa S/LAB ULTRA presenta una combinazione unica di schiuma e supporto, che porta il comfort dei trail di lunga distanza a nuovi livelli, anche dopo 10-15 ore di corsa. L’esclusiva configurazione della schiuma Energy Foam a doppio strato nell’intersuola offre un’ammortizzazione ottimale e stabile per le lunghe distanze, anche in condizioni di sentieri insidiosi e mutevoli. Per la protezione sulle lunghe distanze, la piastra in fibra di vetro Profeel inserita nell’intersuola funziona da efficace filtro tra il piede e il terreno. La scarpa è anche rigida sul retro della tomaia per migliorare il controllo, mentre una maggiore imbottitura assicura e protegge le caviglie. La suola All-Terrain Contagrip® offre un’aderenza sicura anche in condizioni di terreno scivoloso. La scarpa include anche una comoda linguetta imbottita, in modo che il nuovo sistema Quicklace non irriti il piede sulle lunghe distanze. State correndo una gara ultra tecnica con attraversamenti di fiumi e possibilità di pioggia? Non c’è da preoccuparsi. La S/LAB ULTRA è dotata di una tomaia confortevole e traspirante costruita con fibre MATRYX® durevoli e potenziate con Kevlar, leggere, ad asciugatura rapida e resistenti all’abrasione.

“Progettare questa scarpa da ultra-running con Salomon è stato un processo molto lungo e dettagliato; l’idea era quella di sviluppare una scarpa da ultra-running che non fosse incentrata sulle mie esigenze specifiche, ma per offrire tutto ciò di cui gli ultra-runner hanno bisogno: stabilità, assorbimento, protezione, durata e una calzata confortevole”, spiega D’Haene.

“È necessaria l’ammortizzazione, ma anche la dinamicità. In modo che durante la corsa non si senta la roccia… ma si avverta comunque la roccia, per intenderci. Con l’aiuto di tutti gli esperti di Salomon Footwear, abbiamo creato una scarpa di cui siamo molto orgogliosi. Non è nella prima ora, ma dopo molte ore e chilometri che si sentono i vantaggi di queste scarpe. Non vediamo l’ora di vederle su altre persone e di avere il loro feedback”.

Grazie al comfort sulle lunghe distanze e al facile accesso all’idratazione, il gilet S/LAB ULTRA 10 soddisfa tutti i requisiti dell’ultra-running. È caratterizzato da un design che riduce l’attrito, da una vestibilità aderente e stabile e da soluzioni di stoccaggio per ogni elemento essenziale dell’ultra-running. Il design è stato perfezionato, per cui il volume interno è maggiore anche se la vestibilità è più precisa. Le tasche anteriori sono ora più facilmente accessibili e ci sono due nuove tasche sopra la borraccia. Inoltre, sono chiuse con cerniera, per evitare che gli oggetti più importanti vengano persi. Comodo come una seconda pelle, S/LAB ULTRA 10 è strutturato per aderire al corpo e limitare i movimenti e gli attriti indesiderati.

La costruzione SensiFitTM e il morbido tessuto elasticizzato sui lati assicurano una vestibilità avvolgente e stabile. Vanta inoltre la tecnologia Quick link per la regolazione della vestibilità in movimento. La sacca è inoltre compatibile con la faretra personalizzata di Salomon, che si aggancia in modo semplice e veloce, evitando così di doversi fermare o usare le dita quando sono fredde e impacciate. Il gilet viene venduto con due flask morbidi S/ LAB da 500 ml e non è compatibile con un serbatoio.

“Per me un buon gilet da ultra-running è qualcosa che si dimentica, perché è leggero ed efficiente”, dice D’Haene. “Deve essere un tutt’uno con il corpo e facile da usare. Questo era l’obiettivo”.

Nata da una decennale visione condivisa e dalla collaborazione tra François D’Haene e Salomon, la linea di abbigliamento S/LAB ULTRA è stata progettata con materiali all’avanguardia e studiata per offrire comfort, durata, traspirabilità e sostegno durante i lunghi chilometri di un’ultra. D’Haene afferma che la natura specifica dell’ultra-running, in termini di durata della gara, dell’attività stessa e del luogo in cui si svolge la maggior parte delle ultra, rende fondamentale avere l’abbigliamento giusto.

“L’abbigliamento che abbiamo sviluppato è il risultato di anni di collaborazione, perché si può dire che questo materiale sia perfetto o interessante o impermeabile, ma poi bisogna usarlo sul terreno e durante la gara per dimostrare che funzioni”, continua D’Haene. “Ci sono sempre persone del team Salomon con me a una gara o a un progetto di ultra-running, e abbiamo imparato molto in questi 10 anni. Ora sappiamo quali prodotti e quali materiali sono necessari e questo ha fatto un’enorme differenza nello sviluppo. Non abbiamo deciso di creare questa linea due anni fa, non si tratta solo di due anni di collaborazione, ma del risultato di 12 anni di collaborazione”.

“L’abbigliamento che abbiamo sviluppato per questa linea è il risultato di 12 anni di collaborazione: sappiamo quali prodotti e quali materiali sono necessari, e questo ha fatto un’enorme differenza nello sviluppo”. F.D.

La t-shirt da uomo S/LAB ULTRA unisce un design innovativo con materiali all’avanguardia per un comfort privo di irritazioni, leggero e per le lunghe distanze. Il tessuto leggero e altamente traspirante offre una gestione ottimale dell’umidità e il tessuto 3D con un motivo a micro-canali incorporato nella trama mantiene una sottile pellicola d’aria tra la pelle e la maglia. I micro-canali consentono una maggiore circolazione dell’aria e la gestione dell’umidità. I miglioramenti vanno oltre il tessuto. Le maniche della maglia sono a soffietto, il che significa che c’è un pannello aggiuntivo sotto il braccio, realizzato in un tessuto elastico e traspirante.

Anche le spalle presentano una caratteristica unica che ne aumenta la durata a lungo termine. In questo caso, il team di progettazione ha scelto un tessuto altamente resistente e intrecciato nel punto in cui il gilet ULTRA 10 incontra il corpo. È un tocco di design che è un altro esempio di come l’ULTRA sia una collezione integrata progettata per lavorare insieme a lungo termine. La manica allungata consente una maggiore protezione dal sole nelle giornate di montagna, dalla Sierra a Chamonix.

Il team di progettazione ha creato i pantaloncini S/LAB ULTRA 2IN1 per essere i migliori pantaloncini mai realizzati per il trail running, offrendo un comfort traspirante e un supporto muscolare ottimizzato durante gli sforzi di lunga durata. Per prima cosa, lo staff ha lavorato con un modellista personalizzato per progettare pantaloncini con una “preforma”, in modo che invece di cadere verticalmente dalla vita, i pantaloncini ULTRA cadano ad angolo, riflettendo il modo in cui il corpo umano funziona realmente. Ciò significa meno movimento del tessuto e quindi meno sfregamenti. Sia il pantaloncino interno sia quello esterno sono realizzati con nuovi tessuti di design italiano. Il comodo pantaloncino interno abbraccia la pelle per fornire supporto muscolare e contribuire a ridurre l’affaticamento. Come la nuova T-shirt ULTRA, il pantaloncino interno ha un effetto 3D, per cui una pellicola d’aria allontana rapidamente il sudore per mantenervi più asciutti e ridurre gli sfregamenti, migliorando il comfort sulle lunghe distanze. Il pantaloncino esterno è realizzato in un materiale elastico che offre resistenza e leggerezza. I pantaloncini 2IN1 sono anche molto pratici, con una fascia in vita che offre tasche a 360° per trasportare comodamente gli oggetti essenziali, in modo da non dover scegliere cosa lasciare a casa e cosa portare con sé durante la corsa.

“La cintura integrata a 360° consente di tenere gli oggetti vicino al centro di gravità”, spiega D’Haene… “È il posto migliore per riporre gli oggetti ed è tutto facilmente accessibile”.

La t-shirt S/LAB ULTRA da donna unisce un design innovativo e materiali all’avanguardia in una vestibilità specifica per le donne e priva d’irritazioni, per un comfort duraturo sui sentieri. Realizzata con un esclusivo tessuto 3D crepe knit per ottimizzare il flusso d’aria e la gestione dell’umidità, la maglietta presenta zone rinforzate per una maggiore durata nelle aree che sfregano contro il giubbotto. La combinazione vincente di tessuto estremamente leggero e traspirante offre una gestione ottimale dell’umidità e prestazioni confortevoli per ore e ore di corsa.

I pantaloncini da donna S/LAB ULTRA 2IN1 offrono comfort traspirante e un supporto muscolare ottimizzato durante gli sforzi sulle lunghe distanze, con una vestibilità specifica per le donne. Il pantaloncino tecnico interno è stato progettato con un’esclusiva tecnologia integrata per il supporto muscolare e il comfort sulle lunghe distanze, per contribuire a ridurre l’affaticamento. Il tessuto interno 3D facilita inoltre il flusso d’aria e i tempi di asciugatura. I pantaloncini 2IN1 sono anche molto pratici, con un elastico in vita che dispone di tasche a 360° per trasportare comodamente i vostri oggetti essenziali, in modo da non dover scegliere tra ciò che resta a casa e ciò che portate con voi durante la corsa. La costruzione priva di sfregamenti offre una libertà di movimento senza ostacoli e la giusta quantità di tenuta confortevole per le lunghe distanze.

Le calze S/LAB ULTRA specifiche per la corsa sono progettate con una serie di caratteristiche per resistere alle lunghe distanze e alle condizioni mutevoli. Progettati per abbinarsi perfettamente alle scarpe S/LAB ULTRA, questi calzini unisex ultra-traspiranti aderiscono al piede e si conformano alla forma dell’estremità per ridurre al minimo le pieghe. Le bande in silicone nell’area dell’avampiede sono progettate per ridurre lo scivolamento e l’attrito, aiutando a tenere lontane le vesciche. Sviluppate con filati dall’eccezionale traspirabilità e dalle proprietà di asciugatura rapida, le calze S/ LAB ULTRA non dovranno essere sostituite a metà gara: queste calze sono in grado di coprire tutta la distanza.

Progettata per essere facilmente agganciata al gilet S/LAB ULTRA 10, la Custom Quiver LTD ha aperture ampie e strutturate per garantire un accesso senza problemi quando si ha bisogno dei bastoncini e uno stivaggio rapido e sicuro quando non se ne ha bisogno. La leggera faretra è anche progettata con un laccio di compressione per tenere i bastoncini saldamente in posizione.

Progettati per aiutarvi a correre più a lungo e a recuperare meglio, i manicotti S/LAB ULTRA CALF sostengono i muscoli e riducono l’affaticamento senza esercitare una compressione eccessiva. Il tessuto 3D ottimizza il flusso d’aria per una maggiore traspirabilità e tempi di asciugatura più rapidi, mentre la vestibilità anatomica e le cuciture anti-sfregamento offrono libertà di movimento e la giusta quantità di sostegno durante la corsa.

ABOUT SALOMON

Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di montagna, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire e di migliorare le proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e commercializza footwear, apparel e attrezzatura per i più diversi sport outdoor. I prodotti sono studiati e messi a punto nel Design Center a Annecy, dove ingegneri, designer e atleti collaborano nella ricerca di soluzioni innovative in grado di valorizzare le esperienze outdoor di coloro che vivono la natura come fosse una straordinaria area giochi.

www.salomon.com