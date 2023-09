L’oroscopo di oggi, giovedì 28 settembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 28 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se la tua è un’attività in proprio non escludo che nel corso di questi giorni tu possa anche ricevere una buona notizia o un rimborso; progetti da verificare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei in corsa per essere sereno, ma per te è sempre difficile abbandonare le malinconie e le riflessioni amare. Devi darti da fare per recuperare il tempo perduto.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Chi ha una causa, una questione legale in corso dovrebbe già avere ricevuto una buona risposta. Vivrai grande emozione legata ad un ricordo che è riaffiorato nella tua mente.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sei tanto buono e caro, ma quando ti toccano su punti nevralgici come l’amore o i soldi diventi molto critico. In questi giorni il lavoro deve essere rivisto.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Qualcuno potrebbe addirittura decidere di sposarsi. Avrai una situazione di maggiore stabilità lavorativa e comunque il tuo impegno sarà maggiore.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

E’ già qualche mese che stai cercando di risolvere un problema di lavoro importante. Fascia intestinale punto debole.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Qualche spesa di troppo. Nel campo del lavoro potresti rendere di più perchè manchi di sicurezza!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In questo periodo torna la voglia di amare e rimettersi in gioco: cuori solitari fortunati! E’ una fase in cui tante belle Stelle accolgono i tuoi favori e progetti.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Risveglio dei sentimenti. E’ possibile un recupero sul lavoro o ricevere una bella soddisfazione.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Una situazione può innervosirti, ma è doveroso mantenere la calma. E’ un classico per te credere nella coppia e poi pensare di star da soli.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Datti da fare: ogni tua idea può diventare importante. Amore in giornata di recupero per chi ha avuto problemi ultimamente, ma non è facile da gestire.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Grande la confusione che regna in amore. Se qualcuno deve darti qualcosa chiedi e insisti…