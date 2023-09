La linea SIRIUS aggiunge lo scalo brasiliano di Rio de Janeiro

SIRIUS, che collega il Mediterraneo alla costa orientale del Sud America, amplierà la sua copertura aggiungendo una nuova scalo nel porto brasiliano di Rio de Janeiro

CMA CGM ha annunciato che la sua linea SIRIUS, che collega il Mediterraneo alla costa orientale del Sud America, amplierà la sua copertura aggiungendo una nuova scalo nel porto brasiliano di Rio de Janeiro sulla sua tratta di andata.

La prima traversata da sud verso nord dall’Europa avverrà il 7 ottobre 2023 da Tanger Med con la nave MV MAERSK LOTA, con arrivo a Rio de Janeiro il 19 ottobre 2023.

La nuova rotazione della SIRIUS sarà la seguente: Algeciras, Tanger Med, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Itapoa, Paranagua, Santos, Itaguai, Tanger Med, Algeciras.

La nuova rotta offre ai clienti di CMA CGM un accesso più diretto al mercato brasiliano, che è uno dei più importanti mercati di consumo in Sud America. La rotta è inoltre ottimizzata per le merci in transito, che possono essere caricate e scaricate a Tanger Med.

L’aggiunta di Rio de Janeiro alla SIRIUS è un passo importante nell’espansione della rete di CMA CGM in Sud America. La compagnia ha recentemente annunciato l’apertura di un nuovo ufficio a San Paolo, in Brasile, e sta investendo in nuove attrezzature e servizi per migliorare la sua offerta in questa regione.