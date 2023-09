Eliminare i cattivi odori da una stanza: la soluzione è semplice

Come eliminare i cattivi odori da una stanza? Gli assorbi odori naturali sono di tendenza e molto efficaci oltre ad essere atossici, pertanto anche ecologici

Il problema dei cattivi odori in una stanza o presso gli esercizi commerciali come ristoranti o affini, affligge tantissime abitazioni, negozi, aziende, influendo negativamente sull’ambiente domestico e lavorativo, nell’accoglienza di ospiti e familiari, piuttosto che clienti e/o dipendenti.

Allora spesso per arginare il problema si ricorre agli assorbiodori preconfezionati che si possono trovare anche presso gli shop on line che sono veramente efficaci, tuttavia é possibile anche tentare di utilizzare soluzioni naturali atossiche, fai da te per eliminare gli olezzi, così da ottenere benefici oltre che per le stanze, anche per la qualità dell’aria.

Eliminare i Cattivi odori in cucina e frigorifero

Indubbiamente la cucina é la stanza in cui si possono presentare la gran parte dei cattivi odori, condizione dovuta dalla preparazione degli alimenti ed in alcuni casi dal frigorifero, in quanto le profumazioni sgradevoli del cibo in decomposizione, oppure i condimenti più forti possono generare sensazioni poco piacevole, diffondendosi anche nelle stanze adiacenti e in tutta l’aria presente negli ambienti.

Negli ultimi anni, gli assorbi odori, soprattutto quelli naturali, anche disponibili in commercio, rappresentano la soluzione specifica per la cucina ed il frigorifero, infatti, essi sono capaci di garantire un’aria pulita e fresca anche dopo diverse ore di preparazione del cibo.

Cos’è un assorbi odori naturale

Quando si utilizza un assorbiodori, nella gran parte dei casi, si opta per un prodotto preconfezionato principalmente da posizionare all’interno del frigo o nelle immediate prossimità, tra i quali é possibile acquistarne alcuni di origine naturale che sono molto gettonati negli ultimi anni ed anche particolarmente efficaci, oltre ad essere, ovviamente ecologici.

Si può scegliere un prodotto naturale che si caratterizza per la composizione essenziale di sostanze come il carbone attivo, oppure dei più inflazionati bicarbonato di sodio e argilla di bentonite, inoltre, anche il carbone di bambù è un’alternativa da tenere in considerazione per evitare l’utilizzo di agenti chimici dannosi.

Affidarsi ad un assorbi odori naturale significa ottenere specifici benefici rispetto a una soluzione sintetica, infatti, si possono reperire diversi deodoranti spray oppure profumatori ambientali particolarmente efficaci presso gli scaffali dei negozi specializzati, oppure presso gli shop online.

Come eliminare i cattivi odori con bicarbonato

Chi desidera utilizzare un assorbi odori naturale può acquistarne uno nei negozi specializzati, oppure optare per una formula preparata tra le mura di casa.

La formula naturale più diffusa è sicuramente il bicarbonato di sodio, capace di catturare gli odori e di depurare la stanza e si può impiegare in diversi modi, tra cui il piu’ diffuso, consiste nel posizionare una ciotola molto piccola dove al suo interno viene posta la sostanza capace di agire.

Il bicarbonato di sodio ha la capacità di agire come vero e proprio agente deodorante, infatti assorbe le molecole indesiderate presenti nell’aria, riducendo di conseguenza la percezione degli odori sgradevoli.

Maggiore è la quantità presente all’interno della ciotola e più efficace sarà l’azione assorbi odori, tuttavia è sempre opportuno evitare di esagerare con le dosi, qualora si voglia sentire in misura minore il profumo di bicarbonato.

Come eliminare i cattivi odori con il carbone attivo

Infatti a qualcuno potrebbe risultare sgradevole l’odore del bicarbonato di sodio ed allora, per questo motivo, si potrebbe optare per un’altra soluzione naturale per catturare gli olezzi all’interno delle stanze, come ad esempio il carbone attivo.

Anche questo elemento permette di agire come un vero e proprio cattura odori ed impurità nell’aria, tuttavia al contrario del bicarbonato ha la caratteristica di emanare una profumazione meno acre.

Affinché lo si possa utilizzare al meglio si dovranno posizionare dei piccoli sacchetti contenenti il carbone attivo in più punti della casa e tenere conto solo della sostituzione periodica dei sacchetti, dato che il suo potere di assorbimento dura molto meno del bicarbonato di sodio.

Come eliminare i cattivi odori con carbone di bambù

Molto utile anche il carbone di bambù, sicuramente più difficile da trovare, tuttavia consente di ottenere le medesime prestazioni del carbone attivo offrendo però, una durata maggiore di utilizzo.

In questo caso, oltre a realizzare dei sacchetti per inserire il carbone di bambù, si possono acquistare delle confezioni già complete nei negozi specializzati, velocizzando l’installazione e la preparazione della formula.

Anche in questo caso è consigliabile posizionare più di un sacchetto nella stanza e lasciarli per qualche ora affinché possano assorbire la gran parte degli odori.

Come eliminare i cattivi odori con l’argilla di bentonite

Per quanto sia un’alternativa poco conosciuta, gli amanti dei prodotti naturali possono affidarsi anche all’argilla di bentonite; le sue proprietà assorbenti sono tra le più efficaci per catturare i cattivi odori, anche se è importante la modalità di posizionamento nella stanza.

Infatti, in questo caso è opportuno utilizzare un recipiente ampio o una scatola per inserire l’argilla, affinché si possa agitare nel migliore dei modi ogni tanto per usufruire di tutte le sue proprietà di assorbimento.

Qualora si voglia evitare di scuotere la scatola o il recipiente, è sufficiente ruotare l’argilla con un panno o un guanto.

In conclusione: Come aiutarsi per eliminare i cattivi odori

Un assorbi odori naturale è un valido alleato per fronteggiare i miasmi molesti nelle stanze, ma è consigliabile applicare anche alcune pratiche affinché i pessimi odori evitino di presentarsi in futuro.

Prima di tutto è importante pulire le stanze regolarmente, al fine di eliminare le possibili fonti di odore, come cibo oppure rifiuti.

Anche la ventilazione è essenziale, poiché dissipa gli odori e rende l’ambiente più salubre, soprattutto quando si hanno poche finestre e propriamente per questo motivo, aprire gli infissi per far circolare aria fresca è di grande aiuto, tanto quanto l’uso di profumatori naturali a base di oli.