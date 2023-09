DesignEuropa Awards: l’Italia trionfa con la macchina da caffè SMEG

L’Italia vince la quarta edizione dei DesignEuropa Awards con la macchina da caffè espresso automatica SMEG

Due disegni e modelli eccezionali sono stati premiati nel corso della quarta edizione dei premi DesignEuropa, tenutasi presso l’Axica Convention Center a Berlino. La macchina per caffè espresso completamente automatica, progettata da Vittorio Bertazzoni, Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti per la Smeg, ha vinto il premio per l’industria. Questa macchina compatta consente la preparazione professionale del caffè in modo semplice e intuitivo.

Il premio per le imprese piccole ed emergenti è stato assegnato a RemigoOne, un motore elettrico fuoribordo creato dalla designer slovena Ajda Bertok e realizzato in linea con i principi di innovazione e sostenibilità nel settore della navigazione. Seconda classificata in questa categoria è giunta l’impresa italiana Jarsty Srl con il suo progetto omonimo Jarsty, uno strumento che consente ai clienti di preparare, cucinare, conservare, trasportare e consumare facilmente i pasti in un unico contenitore.

Nel corso della cerimonia di premiazione è stato conferito il premio alla carriera alla designer svedese Maria Benktzon. Pioniera del design inclusivo ed ergonomico e prima donna a ricevere questo premio, Benktzon ha dedicato la propria carriera ad aiutare gli altri attraverso il design, in collaborazione con Sven-Eric Juhlin. Molti la ricorderanno soprattutto per la caffettiera antigoccia che ha creato per SAS.

I premi DesignEuropa, organizzati dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), conferiscono un riconoscimento a progetti d’eccellenza che sono protetti come disegni e modelli comunitari registrati (DMC), nonché a figure di spicco del settore. Sono previste tre categorie di premi: il premio per le imprese piccole ed emergenti, il premio per l’industria e il premio alla carriera. La categoria del premio alla carriera è riservata ai designer che, nel corso della loro carriera, hanno creato una serie significativa di opere e hanno lasciato un segno nel settore del design.

La presidente della giuria, la designer francese Isabelle Vérilhac, ex presidente dell’Ufficio delle associazioni europee di disegni e modelli (BEDA), ha dichiarato:

Abbiamo ricevuto quasi 700 candidature eccellenti da tutta l’Unione europea, in rappresentanza di una vasta gamma di settori. Di conseguenza, selezionare un vincitore è stato un compito molto impegnativo. I vincitori di questa edizione incarnano il grande pensiero progettuale, la sostenibilità e la responsabilità ambientale del design europeo. I progetti che si sono aggiudicati i premi rappresentano perfetti esempi di estetica, emozione, funzionalismo, circolarità e inclusione nel design, oltre a dimostrare come quest’ultimo costituisca una risorsa fondamentale per le imprese innovative, sia grandi che piccole, in tutta Europa.

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau, ha affermato:

I premi DesignEuropa illustrano al meglio la creatività, l’innovazione e l’ingegnosità europee. Il design è il fulcro dell’Europa e abbiamo due eccellenti vincitori che ne dimostrano le potenzialità. I designer europei e l’industria del design, PMI comprese, contribuiscono allo sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale. La vincitrice del premio alla carriera, Maria Benktzon, è una campionessa del design innovativo e inclusivo per gli oggetti di uso quotidiano, e le sue suggestive creazioni sono state esposte in alcuni dei maggiori musei del mondo.

L’industria europea del design

Negli ultimi due decenni la protezione dei disegni e modelli ha segnato una svolta per le imprese. I settori ad alta intensità di disegni e modelli creano 26,8 milioni di posti di lavoro diretti nell’UE e contribuiscono al 15,5 % del PIL complessivo dell’UE.

L’EUIPO registra attualmente oltre 100 000 disegni e modelli all’anno e ha ricevuto oltre 1,6 milioni di DMC dall’aprile 2003, quando ha iniziato a gestire questo diritto di proprietà intellettuale. La Germania è il paese leader nella protezione dei disegni e modelli a livello dell’UE, con più di 347 000 disegni e modelli complessivamente, seguita dall’Italia con 202 000. Per quanto riguarda il PIL e l’occupazione nei settori ad alta intensità di disegni e modelli, l’Italia vanta inoltre una percentuale più elevata (rispettivamente 17,3 % e 13,9 %) rispetto alla media dell’UE (15,5 % e 12,9 %).

In termini di rappresentanza di genere, da una recente relazione dell’EUIPO è emerso che nel 2021 solo il 26 % dei disegni o modelli registrati da titolari con sede nell’UE comprendeva una donna designer, un dato che si colloca al di sotto dei livelli di Corea del Sud, Cina e Stati Uniti.

La giuria dei premi DesignEuropa, composta da professionisti autorevoli dei settori del design, del mondo accademico, dell’imprenditoria e della proprietà intellettuale, ha selezionato i due progetti vincitori da un elenco di otto finalisti annunciato a giugno.