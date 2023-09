Belén Rodriguez non va da Cattelan: la reazione del conduttore

Belén Rodriguez gli dà buca in trasmissione e Cattelan coglie la palla al balzo. Lo show su Rai 2 è un successo con le 10 domande che avrebbe voluto fare alla showgirl

Belen Rodriguez gli dà buca? E lui ci ride su. E’ successo a Stasera c’è Cattelan, il late-show che Alessandro Cattelan conduce su Rai2 in seconda serata. Ed è successo proprio nella prima puntata della nuova stagione del programma che tra i vari ospiti aveva la show girl venezuelana.

Com’è andata veramente? “Quello che si trova su internet spesso c’è del vero ma altrettanto spesso è sempre un po’ esagerato- spiega Cattelan scherzando sui titoli che lo hanno fatto più ridere- Non c’è niente da dire, vi spiego velocemente quello che è successo, non perché sia interessante ma perché mi piacerebbe domani leggere un titolo tipo questo: ‘Cattelan la gioca sporca a Belen ed è caos nelle strade‘. Ecco che cosa è successo: invitiamo Belen, Belen accetta, io ero tutto tranquillo. Ci sentiamo al telefono, lei mi dice ‘Alessandro non vedo l’ora di venire, facciamo tante cose divertenti, ci facciamo quattro risate’”.

Fino a quando arriva il forfait proprio quando si viene a sapere che nella puntata di Belve, in onda sullo stesso canale ma in prima serata, ci sarebbero stati due suoi ex: Stefano De Martino e Fabrizio Corona. E da lì “ci chiamano e ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene– dice ancora il conduttore- e io c’ho creduto, anzi ci credo e le auguriamo di rimettersi”. Poi però Belen pubblica sui social una story e Cattelan non si trattiene: “Non mi sembra la ASL, e poi se avevi un problema che si risolve con l’alcol Belen eravamo al posto giusto! Potevi venire qua! Non lo so, mi dispiace molto perché ci tenevamo. Ma non è successo niente di grave se vorrai tornare, noi siamo qua”.

Ma lo show di Cattelan non finisce e legge in diretta le 10 domande che avrebbe voluto fare a Belen:

“Cos’hai guardato in tv stasera? Ora che non sei più a Mediaset verrai in Rai? In questo momento in cui i tassi di interesse si alzano così tanto, consigli il tasso fisso o variabile? Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? (Era la Canalis questa…) Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede… Nello studio delle Iene Giulio Golia balla davvero o sono le telecamere che si muovono velocemente intorno a lui? È una domanda che mi ha pregato di farti un mio amico: tuo padre per caso è un ladro perché deve aver rubato una stella in cielo per metterlo nei tuoi occhi. Poco fa a Belve Stefano De Martino ha detto che non ha ancora capito se è divorziato da te: non voleva dire la verità o il giudice parlava a voce molto bassa? Belen lo sai chi ti saluta tantissimo? Noi!”.