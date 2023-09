“War Of Being“ è il nuovo album dei TesseracT

“War Of Being“ è il titolo del nuovo album dei TesseracT e del primo estratto audio e accompagnato da un video epico e cinematografico

A cinque anni dall’uscita di Sonder, i TesseracT sono tornati con il loro nuovo album “War Of Being”, uscito da poco per Kscope. L’astronave Dream è precipitata e i protagonisti ex e el si sono risvegliati per ritrovarsi in Strangeland, affrontando un nemico conosciuto semplicemente col nome di Fear, i due vengono separati e così inizia il viaggio di “War Of Being”…

L’album si apre con l’infrangersi dei sogni di “Natural Disaster”, seguito dall’oscillazione del pendolo di “Legion”. Questa ci proietta nell’erculea title track, il cuore dell’album, della durata di 11 minuti, che ondeggia con precisione e potenza. Insieme alle melodie ammalianti di “The Grey” o all’onestà senza filtri di “Burden”, la band realizza il suo disco più appassionato fino ad oggi, un album che emoziona e ispira. Acle Kahney, Daniel Tompkins, Amos Williams, Jay Postones e James Monteith hanno davvero creato un insieme fenomenale di suoni coinvolgenti e avvolgenti.

Il bassista dei TesseracT Amos Williams dichiara:

“War Of Being è stato totalizzante per noi dalla fine del 2019. Dopo essere tornato a casa dalle riprese di P O R T A L S mi sono trovato in uno spazio mentale profondamente introspettivo. L’entità del lavoro fatto e la soddisfazione ricevuta da quel progetto ha fatto sì che questo fosse inevitabile. Dovevamo semplicemente provare a vedere fino a che punto potevamo spingerci con un concept album dei TesseracT. In queste canzoni la band ha dato vita ai temi e alle idee che hanno preso vita nei personaggi della storia di Strangeland. È stata certamente una catarsi e un modo per me di esplorare la disarmonia interna“.

“War Of Being”, il primo singolo estratto dall’omonimo album, undici minuti di extravaganza musicale, costituisce il prologo perfetto per la storia visiva e sonora dell’album. Scritto e diretto da Found Format e da Richard Oakes/Dark Fable Media (Sleep Token) come regista di seconda unità, il video dimostra che i TesseracT non sono solo pionieri, ma anche innovatori di un movimento creato da loro stessi. Aspettate fino alla fine del video per scoprire il prossimo pezzo del puzzle…

A proposito del brano, Daniel Tompkins, cantante della band, ha dichiarato quanto segue:

“War Of Being rappresenta la lotta per l’accettazione, una battaglia di esistenza e una resistenza contro l’ego. È una lotta per il controllo mentre tagliamo il rumore bianco della realtà. È il bisogno di conoscere e identificarsi con se stessi, di accettare e comprendere ciò che rappresentiamo e chi siamo. C’è un bisogno urgente di ‘strappare la maschera’ e rivelare il proprio vero io“.

Leader e non seguaci, i TesseracT sono in una sfera tutta loro, con l’ambizione scritta nel DNA della band e il loro “War Of Being” non è da meno.

‘War Of Being’ è stato registrato presso i Middle Farm Studios nel Regno Unito con Peter Miles (Architects/Sylosis/Dodie) che ha co-prodotto con la band insieme a Katherine Marsh dei Choir Noir (Bring Me The Horizon / Architects / Marillion). Al programming e alla produzione si è aggiunto Randy Slaugh (Periphery, Architects, Devin Townsend). L’additional engineering è stato curato da Forrester Savell (Karnivool). L’artwork, che presenta i caratteri “ex” ed “el”, è stato creato in collaborazione tra l’IA e l’uomo come mezzo per estendere il concetto nella sua presentazione.