Kilo KG online con il videoclip di “Bon voyage”

Kilo KG torna con “Bon voyage”, quando il calcio fa sognare di uscire dal quartiere nel singolo del rapper. Esce il video del nuovo singolo

Disponibile su YouTube “Bon Voyage” (https://youtu.be/4e8YjVMeglw), il nuovo singolo di Kilo KG uscito in digitale (https://bfan.link/bon-voyage-4) distribuito da Believe.

Il rapper palermitano, su una produzione musicale del suo concittadino Dnvr, ha scritto un testo pieno di riferimenti al mondo del calcio e in cui si può identificare qualsiasi ragazzo cresciuto in una periferia disagiata che coltivi un sogno capace di cambiare il suo modo di pensare e magari anche la sua vita e quella di chi si è preso cura di lui.

Così l’artista racconta il singolo: “Racconto sia la storia di un ragazzino sudamericano con ‘la palla sempre tra i piedi’ – da qui i riferimenti al ‘Pibe de Oro’ Diego Armando Maradona e a Carlos Tévez ‘Apache’ – che vola via dal suo barrio verso l’Italia in cerca di un destino diverso, sia la mia storia, quella di chi è stato salvato dal microfono e ora sta cercando fortuna altrove – da poco ho lasciato Palermo per Milano. In entrambi i casi è impossibile scordarsi da dove si viene e chi si ha avuto vicino durante il proprio cammino“.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Oliviero Russo, è ambientato a Palermo, tra le vie strette del Borgo Vecchio, i palazzoni dello Sperone e il litorale della Marina, e rappresenta il viaggio interiore di un bambino di quartiere. Il calcio fa da sfondo a scenari che possono ricordare le banlieue marsigliesi, la Barceloneta o i colori del Sud America, in un dualismo continuo tra sogno e cruda realtà.

“Bon Voyage” è un augurio per un viaggio che dal proprio quartiere possa portare a una realtà migliore.

E non è la prima volta che Kilo KG racconta la periferia (lo conferma, per esempio, anche il suo EP del 2021, “Facile mai”): il rapper classe 1991, infatti, è cresciuto nel quartiere popolare Sperone di Palermo e tra i temi principali della sua musica torna spesso l’omaggio a queste radici.