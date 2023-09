“Gli uomini” è il nuovo libro di Sandra Newman

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali per Ponte alle Grazie “Gli uomini”, il nuovo romanzo di Sandra Newman

«Un libro in cui la distopia inquietante è talmente realistica da entrare nel nostro mondo attraverso la pagina».

The New York Times

«Un libro in cui emergono tanti temi, un’esplorazione nell’entroterra degli uomini che intriga e disturba davvero».

The Guardian

«Come tutti i migliori romanzieri, Newman esplora l’ambivalenza e l’ambiguità». The Telegraph

«Un libro gioca con le politiche di ogni tipo: dalle dinamiche del sesso e dell’abuso alle dinamiche dell’identità e del razzismo».

Financial Times

IL COMMENTO DI CLAUDIA DURASTANTI, TRADUTTRICE DEL LIBRO

Un mondo senza uomini: non è un sogno, non è un incubo. Allora cos’è? Aggirando le categorie fisse della distopia e dell’utopia, Sandra Newman scrive un romanzo incisivo incentrato sulle negoziazioni compiute in uno stato di mancanza. In un mondo in cui gli uomini sono spariti e mandano solo segnali difficili da interpretare, le persone che restano sono costrette a confrontarsi con i propri desideri e le proprie risorse, devono capire che rapporto hanno con il potere e cosa succede alle strutture della vita intima. Gli uomini è soprattutto un bellissimo romanzo sul cambiamento.

IL LIBRO

In una sera di fine agosto al calare del sole ogni singola persona con un cromosoma Y scompare: scompare dalle sale operatorie nel bel mezzo di un intervento, dalle automobili in marcia, dai dibattiti televisivi e dalle riunioni politiche; scompare da ogni momento privato, da ogni atto d’amore. Mariti, amanti, figli, fratelli, padri, donne trans: adulti, bambini, adolescenti, persino feti dal grembo materno.

Jane Pearson, in campeggio con il marito e il figlio di cinque anni, si trova improvvisamente sola, costretta a muovere i primi passi in un mondo che riconosce a malapena, in cui le donne devono creare nuovi modi di vivere, ricostruire città e fabbriche, distribuire le scarse risorse.

Sandra Newman

E mentre la società che rinasce dalle ceneri dell’assenza maschile è radicalmente diversa, apparentemente migliore – più tranquilla, più sicura, più felice – ma gli uomini scomparsi cominciano a riapparire online: inquietanti filmati che li mostrano mentre vengono radunati (e giustiziati) in paesaggi bizzarri e ultraterreni. Cosa è successo davvero? E cosa fare per riportarli a casa?

L’AUTRICE

Sandra Newman (Boston, 1965), scrittrice originale e appartata, ha conosciuto la fama col suo quarto romanzo – primo a essere tradotto in Italia – I cieli (Ponte alle Grazie, 2019).