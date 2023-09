Gestione Associazione 5.0 CH è il nuovo software per chi opera in Svizzera

Gestione Associazione 5.0 CH è stato sviluppato per gestire in modo semplice ed intuitivo albo dei soci, verbali, pagamenti, prima nota di cassa e di banca delle associazioni svizzere

l software Gestione Associazione, una delle soluzioni informatiche più apprezzate dagli utenti per la sua semplicità ed i costi decisamente contenuti, è ora disponibile nella versione 5.0 CH, appositamente pensato per le associazioni operanti in Svizzera.

Grazie alla nuova versione del software, la gestione delle associazioni svizzere è ora più semplice, grazie ai moduli per i dati dei soci delle associazioni svizzere e dei verbali, dei pagamenti, della prima nota e per la predisposizione automatica del rendiconto annuale.

La nuova versione del programma gestionale pensato espressamente per il mondo dell’associazionismo svizzero, completamente rinnovata e migliorata, si propone come soluzione software completa per la gestione dei dati di un’associazione svizzera: consente l’archiviazione e la ricerca dei dati dei soci, la gestione dei verbali, dei relativi, della prima nota per la registrazione dei movimenti contabili. Infine, tra le caratteristiche più interessanti della nuova versione, va sicuramente ricordata la predisposizione automatica del rendiconto annuale.

Il software ben si adatta alle esigenze di qualunque tipo di associazione ed organizzazione no profit, tra cui associazioni culturali, albi, ordini professionali, circoli, Onlus, associazioni di volontariato, associazioni sportive, etc.

Il software si rivolge ad una vasta categoria di associazioni operanti in Svizzera: albi ed ordini professionali; associazioni politiche; associazioni sindacali; associazioni di categoria; associazioni religiose; associazioni assistenziali; associazioni di volontariato; associazioni culturali; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni di promozione sociale; associazioni di formazione extra-scolastica della persona; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); Associazioni di Promozione Sociale (APS); Associazioni non Governative (ONG); Fondazioni; Comitati; club; circoli privati; Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza; circoli sezioni di partiti politici; etc.

Grazie a Gestione Associazione 5.0 CH sarà possibile risalire in ogni istante ai soci a partire da qualsiasi campo (ad esempio a partire dal numero di tessera), nonché di tenere sotto controllo i totali degli importi dei pagamenti ricevuti, oltre che consentire la gestione della prima nota. In qualsiasi momento sarà possibile estrapolare gli elenchi dei soci la cui iscrizione è in scadenza, per contattarli e sollecitare il pagamento per il rinnovo. Contestualmente a un pagamento sarà possibile modificare la data di scadenza della tessera del socio.

Il programma consente la stampa dei moduli di adesione, delle tessere dei soci e delle ricevute di pagamenti. La reportistica consente di visualizzare, stampare ed esportare dati relativi all’albo dei soci, ai soci in scadenza ed ai pagamenti ricevuti, con statistiche mensili e report per mese e per anno. Il software gestisce anche i verbali di assemblea e consente la predisposizione automatica del rendiconto annuale.

Il software, distribuito come shareware, può essere scaricato gratuitamente dal sito http://www.gestioneassociazione.ch e consente di gestire al massimo cinque soci ed al massimo dieci movimenti contabili, per una valutazione completa delle funzionalità prima di procedere alla registrazione. Per gestire un numero illimitato di soci è possibile registrare il software, al costo di soli 199 CHF.

E’ utile infine ricordare che il costo della registrazione è una tantum: nessun canone annuale, nessun costo ricorrente. Una volta registrato il software sarà possibile utilizzarlo senza limiti di tempo nella versione scelta. I dati del programma sono memorizzati direttamente sul PC dell’utente e nessuna informazione viene condivisa in rete: l’utente avrà controllo completo dell’archivio e non avrà necessità di connettersi ad Internet per lavorare.